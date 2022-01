Dolnośląskie: Przetarg na rewitalizację fragmentu linii kolejowej 308 z Jeleniej Góry do Mysłakowic

Przetarg na rewitalizację fragmentu linii kolejowej 308 z Jeleniej Góry do Mysłakowic ogłosiła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Remont tego odcinka to krok w kierunku przywrócenia połączeń kolejowych do Karpacza.

Odcinek trasy kolejowej z Jeleniej Góry do Mysłakowic, który zostanie wyremontowany, liczy niemal 10 kilometrów. "Na rewitalizację tej linii otrzymaliśmy jako samorząd województwa ponad 21 mln zł z Polskiego Ładu. Firma wyłoniona w przetargu na wykonanie niezbędnych prac rewitalizacyjnych będzie mieć 15 miesięcy od dnia podpisania umowy" - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Dodał, że dzięki rewitalizacji tego fragmentu linii kolejowej, "wkrótce kolej pasażerska po ponad 20 latach wróci do Karpacza".

Linia w całości została przejęta przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ubiegłym roku wraz z liniami 340 i 345. Kolejny krok to remont niespełna 7-kilometrowego fragmentu trasy, która prowadzi do Karpacza.

Remont umożliwi kursowanie pociągów z prędkością 60 km/h i będzie obejmował nie tylko tory, ale także przystanki i znajdujące się w przebiegu linii obiekty, takie jak tunel czy wiadukty. Dodatkowo na przystankach będą zamontowane wiaty, ławeczki, stojaki dla rowerów, oświetlenie oraz monitoring.

"Zależy nam na sprawnym i solidnym przeprowadzeniu tej inwestycji dlatego w przetargu będą mogły wystartować firmy, które mają doświadczenie i w ciągu ostatnich 5 lat wykonały minimum jedno zadanie polegające na rewitalizacji, modernizacji, budowie lub też przebudowie linii kolejowej, o wartości minimum 5 mln zł brutto" - podkreślił członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl