Dolnośląskie: Przyjęto budżet województwa na 2021 r.

Wyższe o 38 mln zł niż w tym roku wydatki inwestycyjne zaplanowano w przyszłorocznym budżecie województwa dolnośląskiego, który w czwartek przyjęli radni sejmiku. Wśród kontynuowanych inwestycji jest m.in. budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Za przejęciem uchwały budżetowej głosowało 21 radnych; przeciw było 5, a 10 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem budżetu opowiedzieli się będący w koalicji rządzącej województwem radni PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. Od głosu wstrzymali się lub głosowali przeciw opozycyjni radni - z klubów Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesna Plus.

Marek Łapiński, przewodniczący Klubu Koalicja Obywatelska, wskazywał podczas debaty, że zarząd województwa "nie kontynuuje w budżecie na 2021 r. dobrych praktyk wprowadzonych w tym roku w związku z epidemią koronawirusa". "W 2020 r. było wsparcie dla szpitali powiatowych, co trzeba podkreślić ze środków unijnych, a w przyszłym roku tego nie ma" - mówił Łapiński. Wskazał też na jedną z poprawek złożonych przez radnych KO dotyczącą projektu rehabilitacji osób, które przechorowały COVID-19.

Przed głosowaniem uchwały budżetowej radni sejmiku odrzucili szereg poprawek zgłoszonych do tej uchwały przez radnych KO i Nowoczesnej Plus.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski po przyjęciu uchwały budżetowej podkreślił, że jeżeli budżet zostanie zrealizowany i będą dodatkowe dochody, to do niektórych postulatów i wniosków opozycji zarząd województwa powróci. "Jeśli będzie zwiększał się budżet, to na pewno do wielu rzeczy będziemy wracać" - mówił.

W projekcie przyszłorocznego budżetu wydatki mają być o 39 mln zł wyższe niż w obecnym roku, z kolei dochody mniejsze o 35 mln zł niż w 2020 r. Przy dochodach na poziomie ponad 1,264 mld zł i wydatkach przekraczających 1,309 mld deficyt w budżecie wyniesie ponad 45 mln zł.

Władze województwa podkreślają, że pomimo pandemii udało się utrzymać w przyszłorocznym budżecie wysokie wydatki na inwestycje. Skarbnik województw dolnośląskiego Elżbieta Berezowska wskazała wcześniej, że wydatki inwestycje zostały zwiększone o 38 mln zł w porównaniu do 2020 r. "Będziemy realizować 115 projektów, w ramach 18 programów; na wkład własny chcemy przeznaczyć w ramach tych zadań 83 mln zł" - mówiła.

Największe wydatki - ponad 723 mln zł - w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na transport. Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 94 mln zł, na kulturę ponad 90 mln zł, na ochronę zdrowia ponad 70 mln zł, a na edukację i naukę przeszło 84 mln zł, na obszar rolnictwa i ochrony środowiska zaplanowano ponad 53 mln zł.

Wśród dużych inwestycji, które zamierza realizować samorząd województw znalazła się m.in. budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Zaplanowano też kontynuację szeregu inwestycji infrastrukturalnych - budowę dróg oraz remonty linii kolejowych. Dużą, kontynuowaną inwestycją, jest także budowa centrum sportu na Polanie Jakuszyckiej.