Dolnośląskie: PSE uruchomiły linię energetyczną łączącą stacje Mikułowa i Pasikurowice

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda złotych.

Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowo budowanych linii 400 kV relacji Mikułowa - Czarna i Czarna - Pasikurowice powstała najdłuższa linia elektroenergetyczna w regionie. Zastąpi ona wysłużone linie, które dostarczały energię mieszkańcom Dolnego Śląska od blisko 50 lat - napisano w komunikacie przesłanym PAP w czwartek.

"To kolejna inwestycja w regionie zakończona zgodnie z przyjętym planem rozbudowy i modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki nowemu połączeniu zwiększymy bezpieczeństwo dostaw energii do mieszkańców Dolnego Śląska" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PSE S.A. Włodzimierz Mucha.

"Ukończona linia energetyczna wysokiego napięcia jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu przesyłowego. To część dużego planu inwestycyjnego PSE, którego realizacja pozwoli na przygotowanie naszej energetyki na nadchodzące wyzwania związane z transformacją energetyczną, a także wzmocni niezawodność dostaw energii" - powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej minister Piotr Naimski.

Linia 400 kV Mikułowa - Pasikurowice to jedna z czterech inwestycji liniowych, które PSE zrealizują na terenie woj. dolnośląskiego do 2025 r. Po ich ukończeniu powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski. Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy ok. 950 mln zł.

PSE otrzymały 380 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę linii Mikułowa - Czarna i Czarna - Pasikurowice oraz rozbudowę i modernizację obsługujących je stacji najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny - ponad 170 projektów o wartości około 14 mld zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3600 km nowych linii 400 kV, a modernizację przejdzie 1600 km linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne.