Dolnośląskie: Rozpoczęła się się budowa drogi S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry

Jak poinformowało w przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, wojewoda dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra. Wykonawca, konsorcjum firm z liderem PORR SA, rozpoczął w czwartek prace budowlane na odcinku S3 o długości 16,1 km. Wartość zadania to 1,54 mld zł.

"Dzisiaj rusza budowa długo oczekiwanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry, która przybliża nas do wygodnego i bezpiecznego połączenia drogowego z Republiką Czeską. W ramach tego odcinka powstanie najdłuższy pozamiejski tunel drążony w skale" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowy odcinek S3 będzie przebiegał nowym korytarzem na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości 16,1 km, na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2,3 km, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.

Tunel TS-26 po wybudowaniu będzie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce realizowanym w skale, metodą górniczą (NATM). Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie przebudowana.

"W najbliższych dniach rozpocznie się rozpoznanie saperskie, a także będą wykonywane prace archeologiczne i przyrodnicze. W tym samym czasie ruszą roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne, rozpocznie się budowa dróg technologicznych zapewniających w pierwszej kolejności dostęp do portali tunelu" - napisano w komunikacie.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to II połowa 2023 r.

Fragment trasy S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra powstaje w ramach projektu "Realizacja drogi ekspresowej S3 pomiędzy Legnicą, a granicą państwa w Lubawce" o wartości 3,88 mld zł, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania ze środków UE to 443 mln zł.