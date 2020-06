Koleje Dolnośląskie wybrały dostawcę nowych pociągów elektrycznych

Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły przetarg na dostawę pięciu nowych pociągów elektrycznych. Dostarczy je bydgoska PESA za 145 mln zł. Nowe składy mają pojawić się na torach po 22 miesiącach od podpisania umowy.

Przetarg na dostawę pięciu pięcioczłonowych pociągów elektrycznych Koleje Dolnośląskie ogłosiły w lutym tego roku.

Decyzją zarządu spółka przyjęła ofertę złożoną przez bydgoską PESĘ.

Wartość zamówienia sięga 145 mln zł. Producent będzie też zobowiązany do serwisowania pociągów.

"Mimo trudnej sytuacji branży transportowej, wywołanej przez epidemię, postanowiliśmy nie rezygnować z żadnego z naszych planów inwestycyjnych. Dzięki temu możemy dziś ogłosić rozstrzygnięcie przetargu na zakup nowego taboru. Inwestycja zwiększy nasze możliwości operacyjne" - powiedział prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski, cytowany w przesłanym PAP komunikacie. Dodał, że oferta przekraczała założony budżet, jednak spółka pozyskała dodatkowe środki finansowe, które umożliwią zakup.

Władze Kolei Dolnośląskich podkreślają, że nowe pociągi w najbliższych latach umożliwią spółce oraz organizatorowi przewozów, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, utrzymanie dynamicznego rozwoju siatki połączeń.

"Dolny Śląsk mocno stawia na kolej. To transport szybki, bezpieczny, ale również ekologiczny. Doskonałe wyniki naszego przewoźnika, które z roku na rok biją kolejne rekordy przewiezionych pasażerów, a także oczekiwania samych podróżnych dopingują nas do poszerzania oferty KD. Przejmowanie kolejnych tras kolejowych i zakup nowych pociągów to ważne elementy naszej strategii rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego" - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Jak podano w komunikacie, przetarg to część szerszego projektu, który jest współfinansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt "Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska - zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" jest dofinansowany kwotą 85,1 mln zł.

Członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda wyraził przekonanie, że decyzja o zakupie nowego taboru pomoże w stworzeniu prawdziwej kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu, a w przyszłości również w Zagłębiu Miedziowym. "Nie zapominamy jednak o połączeniach regionalnych, dlatego tak ważna dla całego Dolnego Śląska jest trwająca rozbudowa floty Kolei Dolnośląskich" - dodał.

Nowe pociągi elektryczne połączą Jelcz Laskowice z Wrocławiem Głównym, obsługując dwie linie: pierwszą przez Wrocław Wojnów oraz drugą, przez Siechnice, przedłużoną na potrzeby projektu kolei aglomeracyjnej do Oleśnicy. Każdy z pociągów będzie mógł zabrać na pokład minimum 550 pasażerów.

Przetarg przewiduje również opcję na dostawę kolejnych 20 elektrycznych składów. Spółka może z niej skorzystać przez dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy.

Spółka przypomniała też, że obecnie analizuje oferty złożone w postępowaniu na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym, z opcją na kolejne sześć. Czas na ich rozpatrzenie upływa 2 września.

Producenci taboru mogą również składać oferty w powtórzonym przetargu na dostawę pociągów spalinowych. Postępowanie przewiduje dostawę dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym z opcją rozszerzenia zamówienia o sześć kolejnych zespołów.