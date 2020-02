Dolnośląskie: Rusza kampania informacyjna nt. działań antysmogowych

Zasady dofinansowania wymiany kotłów i wymagania stawiane przez uchwały antysmogowe - przewiduje kampania informacyjna nt. działań antysmogowych samorządu woj. dolnośląskiego. Informacje znajdą się np. na stronie internetowej, będą też spoty w radiu i telewizji.

Kampania "Wybierz czyste zasady!" będzie prowadzona m.in. na portalu www.czystezasady.pl. Umieszczono tam m.in. informacje o dofinansowaniu wymiany kotłów, kontakt do doradców energetycznych oraz treść dolnośląskich uchwał antysmogowych. Kampania będzie też prowadzona na portalu społecznościowym. Zaplanowano również emisję spotów radiowych i telewizyjnych.

Marszałek województwa Cezary Przybylski mówił we wtorek na konferencji prasowej, że za problem zanieczyszczenia powietrza w 80 proc. odpowiada niska emisja kominowa, a transport samochodowy - od 10 do 30 proc. Przypomniał, że w listopadzie 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął trzy uchwały antysmogowego - dla Wrocławia, dolnośląskich uzdrowisk oraz dla pozostałej części województwa.

Dokumenty te zakazują od lipca 2018 r. stosowania najgorszej jakości paliw stałych - węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, a także węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm. Całkowity zakaz palenia węglem we Wrocławiu ma zostać wprowadzony od 1 lipca 2028 r. Po 1 lipca 2018 r. we Wrocławiu nie można instalować nowych kotłów na paliwa stałe. Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można używać pieców najgorszej jakości (poniżej 3. klasy), a do czerwca 2028 we Wrocławiu powinny zostać wymienione wszystkie piece na paliwa stałe. Według uchwały od lipca 2028 r. w większości dolnośląskich uzdrowisk będzie obowiązywał zakaz opalanie budynków paliwami stałymi.

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Maciej Zathey podkreślił, że uchwały te obowiązują każdego mieszkańca regionu, ale z przeprowadzonych przez urząd badań wynika, że ich znajomość nie jest powszechna. "Stąd kampania edukacyjna, informacyjna, która odwołuje się do wiedzy każdego z mieszkańców i do tego, że od każdego obywatela zależy przyszłość województwa, społeczeństwa, nas i to, że każdy ma wpływ na jakość powietrza" - mówił Zathey.