Dolnośląskie: Ruszyła budowa bocznicy kolejowej i centrum logistycznego dla fabryki Mercedesa

We wtorek ruszyła budowa bocznicy kolejowej i centrum logistycznego dla fabryki Mercedesa w Jaworze na Dolnym Śląsku. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 r., a pierwsze transporty koleją ruszą w 2024 r.

W przesłanym PAP komunikacie podano, że pięć miesięcy po podpisaniu umowy pomiędzy Mercedes-Benz Manufacturing Poland i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" ruszyła budowa bocznicy kolejowej i centrum logistycznego dla fabryki Mercedesa w Jaworze. Projekt finansowany jest ze środków WSSE oraz MBMPL, a jego koszt szacuje się na kilkadziesiąt mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę bocznicy kolejowej w południowo-zachodniej części strefy ekonomicznej, podobszar Jawor/DSAG S3, oraz centrum logistycznego na terenie dolnośląskiej fabryki Mercedes-Benz. Bocznica połączona będzie z linią kolejową Kędzierzyn Koźle - Kamieniec Ząbkowicki - Legnica.

"Na powierzchni 2,6 ha powstanie centrum logistyczne, czyli nowoczesna platforma przeładunkowa z zaawansowaną technologicznie infrastrukturą, przeznaczoną w szczególności do obsługi transportu baterii litowo-jonowych z Jawora do fabryk Mercedesa na świecie. Na początku 2024 większość dostaw do zakładu i transport gotowych produktów przeniesie się z drogi na tory" - napisano w komunikacie.

"Dążenie do neutralności pod względem emisji CO2 było naszym celem od samego początku istnienia fabryki w Jaworze. Zakład zasilany jest w 100 procentach energią odnawialną. Kolejnym krokiem redukcji śladu węglowego jest obszar logistyki. Dzięki nowej bocznicy kolejowej zminimalizujemy transport drogowy do i z fabryki, który zastąpią przewozy koleją" - powiedział cytowany w komunikacie Aleksandra Łukasiak z Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Fabryka Mercedesa w Jaworze jest zaawansowanym technologicznie zakładem produkującym wysoko wydajne, czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne, a także baterie do samochodów Mercedes-Benz typu hybryd plug-in i elektrycznych modeli Mercedes EQ. Fabryka produkuje baterie do hybryd plug-in i aut elektrycznych marki Mercedes-EQ.

Zakład Mercedes-Benz w Jaworze jest ważną częścią sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Powertrain. Od początku fabryka została zaprojektowana jako zakład neutralny pod względem emisji CO2 i tym samym odgrywa pionierską rolę w ramach celów zrównoważonego rozwoju Mercedes-Benz AG: w energię elektryczną zaopatruje ją pobliska farma wiatrowa. Zakład w Jaworze, o powierzchni produkcyjnej i logistycznej około 250 tys. m kw. stawia na nowoczesne urządzenia i innowacyjne technologie Przemysłu 4.0 i jest ważnym pracodawcą w regionie.

