Dolnośląskie: Ruszyła wakacyjna akcja Lato z Kolejami Dolnośląskimi

Ruszyła wakacyjna akcja Lato z Kolejami Dolnośląskimi, której celem jest wsparcie odbudowy ruchu turystycznego i promocja atrakcji województwa. Pasażerowie z biletem kolejowym mają bezpłatny dojazd autobusowy w wybrane miejsce.

Od soboty 27 czerwca w ramach akcji Lato z Kolejami Dolnośląskimi ze specjalnych udogodnień transportowych mogą skorzystać ci, którzy na kierunek weekendowego wypadu obiorą Milicz lub Park Krajobrazowy Gór Sowich. Ponadto z biletem Kolei Dolnośląskich podróżni otrzymają dodatkową zniżkę na bilet wejściowy do wybranych atrakcji - poinformowały w komunikacie służby prasowe Kolei Dolnośląskich.

"Chcemy zachęcić mieszkańców oraz wszystkich, którzy odwiedzają nasze województwo, do poznania każdego jego zakątka. Praktycznie każdy znajdzie tu coś, co go urzeknie lub odpowie na jego zainteresowania. Stawiamy na mocną promocję wszystkich walorów regionu, a do niektórych miejsc - dzięki aktywnemu współdziałaniu samorządów - zapewnimy dojazd nawet tam, gdzie nie docierają nasze pociągi" - powiedział cytowany w komunikacie rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.

Podano, że efektem współpracy spółki z samorządami lokalnymi i instytucjami są autobusy, które będą dowozić pasażerów bezpośrednio z dworców kolejowych do różnych atrakcji. Spółka porozumiała się w tej sprawie z gminą Bielawa i gminą Stoszowice oraz z samorządową spółką Stawy Milickie SA. Po zakupie biletu Kolei Dolnośląskich pasażerowie mogą bezpłatnie skorzystać z transportu autobusowego.

Osoby, które wybiorą Stawy Milickie, dojadą z milickiego dworca bezpośrednio do Rudy Sułowskiej, na której terenie jest kompleks Stawów Milickich. Na amatorów Parku Krajobrazowego Gór Sowich w Bielawie będzie czekał autobus, którym dotrą do Jeziora Bielawskiego, na Leśny Dworek lub aż do Srebrnej Góry.

"Formuła tej akcji pozwala nam na stałe poszerzanie jej zasięgu. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi samorządami, dzięki którym w najbliższych kilkunastu dniach powinniśmy znacząco ułatwić dojazd do następnych ważnych punktów turystycznych, głównie w Karkonoszach, choć nie tylko" - dodał Rodak.

Podkreślił, że spółka nie zapomina również o miejscach, do których bezpośrednio można się dostać jej pociągami. Intensywną promocją, połączoną ze współpracą z instytucjami kultury i miejscami aktywności objęte zostaną połączenia m.in. do Szklarskiej Poręby, Kudowy-Zdrój czy Wrocławia.

Koleje Dolnośląskie uruchomią też stronę internetową LatoZKD.pl i ruszą z szeroko zakrojonymi działaniami reklamowymi w mediach społecznych i tradycyjnych, które uzupełnią kampanię informacyjną w pociągach i kanałach sprzedaży.