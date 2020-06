Dolnośląskie: Samorząd województwa chce przeznaczyć 60 mln zł na wsparcie branży turystycznej

60 mln zł zamierza przeznaczyć samorząd województwa dolnośląskiego na wsparcie branży turystycznej w regionie. O środki z Regionalnego Programu Operacyjnego mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy zajmujący się działalnością sportową, rekreacyjną, twórczą związaną z kulturą i rozrywką, a także z prowadzeniem muzeów czy bibliotek.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas czwartkowej telekonferencji prasowej podkreślił, że pomoc dla branży turystycznej to kolejne wsparcie finansowe dla dolnośląskich przedsiębiorców oferowane przez samorząd województwa. "Epidemia koronawirusa boleśnie dotknęła branżę turystyczną. Przeszło 60 mln zł, które teraz udostępniamy, z pewnością pomoże uratować wiele firm i miejsc pracy" - powiedział.

Konkursy, w ramach których będą przekazywane środki finansowe, przeprowadzi Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Nabór wniosków będzie prowadzony od 23 do 26 czerwca za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji.

O dofinansowanie będą mogli się starać przedsiębiorcy zajmujący się działalnością sportową, rekreacyjną, twórczą związaną z kulturą i rozrywką, a także z prowadzeniem muzeów, bibliotek czy archiwów. O wsparcie mogą się ubiegać także agenci turystyczni, wszelkiego rodzaju organizatorzy turystyki, pośrednicy, firmy związane z działalnością usługową w zakresie rezerwacji, zakwaterowania, wyżywienia i inne przedsiębiorstwa, których praca związana jest z branżą turystyczną.

"Turystyka to jeden z wielu sektorów gospodarki, który został bezpośrednio dotknięty kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Według danych GUS część przedsiębiorców deklaruje spadek obrotów swoich działalności w wysokości nawet 90 proc." - podkreślił Jerzy Michalak, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Jak podał Dolnośląski Urząd Marszałkowski, wysokość dofinansowania dla firm, które złożą wnioski w konkursie, będzie wyliczana na podstawie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Minimalna kwota dofinansowania do 23,5 tys. zł, a maksymalna - 167,4 tys. zł.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy - zatrudniający od jednego do 49 pracowników - borykający się z trudnościami finansowymi związanymi z epidemią COVID-19. Muszą oni wykazać m.in. spadek obrotów o co najmniej 50 proc. w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 - począwszy od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów w roku 2019.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z pomocy finansowej, nie będą musieli jej zwracać, jeśli utrzymają swoje firmy przez co najmniej trzy miesiące.