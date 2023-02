Dolnośląskie: Samorząd województwa chce wdrożenia postulatów zawartych w "Dziesiątce Rzecznika MŚP"

Samorząd woj. dolnośląskiego chce włączyć się w realizowanie założeń przedstawionych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Władze regionu zapowiedziały, że będą apelować do rządu o wprowadzenie postulatów zawartych w "Dziesiątce Rzecznika MŚP".

Tzw. "Dziesiątka Rzecznika MŚP" to zestaw postulatów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. To m.in. dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców na wzór niemiecki, płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia, zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców czy zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem.

Jak podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, Dolny Śląsk mocno wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. "Musimy mieć świadomość, że poprzez samozatrudnienie, ale również to, że MŚP dają pracę pracownikom, zatrudniają przez to 80 proc. pracujących w Polsce, wypracowują również 50 proc. PKB. Są to bardzo często firmy innowacyjne, które w miarę szybko potrafią dostosować się do zmieniających się warunków na rynku, inflacji, a wcześniej pandemii" - mówił.

Przypomniał, że w ostatnim czasie samorząd województwa przeznaczył 75 mln zł na kolejną transzę pożyczek rozwojowych dla firm, które zostały dotknięte skutkami pandemii. "Również w okresie pandemii przeznaczyliśmy ponad miliard złotych na wsparcie MŚP. Jest to ogromna kwota, z której bardzo chętnie przedsiębiorcy korzystali. To, że w tej kondycji małe i średnie przedsiębiorstwa utrzymują się, to również zasługa tych działań" - wskazał. Dodał, że w pomoc dla MŚP zaangażowane zostały również środki unijne.

Przybylski zaznaczył, że samorząd wspiera także obecność przedsiębiorców na światowych rynkach, czemu służy m.in. program Going Global umożliwiający regionalnemu biznesowi zaistnienie na zagranicznych wydarzeniach handlowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

"Zdajemy sobie przy tym sprawę, że bez uregulowania czy bez stałej, pewnej polityki gospodarczej tym przedsiębiorcom będzie bardzo trudno. Chcemy dążyć do tego i będziemy postulować mocno o to, żeby przedsiębiorcy mieli wiedzę o zmianach prawa gospodarczego nakładającego na nich nowe obowiązki co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem, a idealną rzeczą byłoby - do czego powinno dążyć i państwo, i organy ustawodawcze - żeby to prawo było trwałe, żeby nie zmieniało się pod potrzeby chwili, ale żeby przedsiębiorca wiedział, że to prawo jest stabilne" - tłumaczył marszałek.

Zapowiedział, że samorząd będzie się też upominać o to, aby odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników była większa. "Żeby za te decyzje, które mają wpływ na sytuację przedsiębiorstw, była większa odpowiedzialność, żeby urzędnik, który przewleka pewne działania, podejmuje decyzje, które niejednokrotnie powodują ogromne problemy, miał świadomość, że za to będzie odpowiadał, jeżeli postępuje niezgodnie z prawem" - mówił.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zadeklarował pełną współpracę z samorządem województwa. "W województwie dolnośląskim jest dobra atmosfera do prowadzenia firm. Sytuacja gospodarcza Polski jest efektem dobrej pracy przedsiębiorców. W ostatnich latach udało nam się wypracować dobrobyt, z którego Polacy mogą dzisiaj korzystać. Dzięki mniejszym przedsiębiorcom mamy optymalny rynek i dobrą konkurencję na nim" - wskazał.

Ocenił przy tym, że działania zawarte w "Dziesiątce Rzecznika MŚP" nie obciążą budżetu, a ułatwią funkcjonowanie małych firm.

"Ta ogromna dynamika rozwoju Dolnego Śląska jest naszą dumą, ale też nie chcemy, aby nastąpiło spowolnienie. Mając sygnały od przedsiębiorców o różnych niepokojących sytuacjach, spotkaliśmy się z rzecznikiem MŚP w Warszawie, który przedstawił nam swoją +dziesiątkę+, ale też mówił o palącym problemie ZUS-u" - mówił członek zarządu województwa Krzysztof Maj. Wskazał, że 15 lutego mija okres preferencyjnego ZUS-u i w marcu wszystkie firmy "staną przed nie lada wyzwaniem wobec rosnących kosztów i jeszcze gwałtownie rosnącego ZUS-u".

Podkreślił, że marszałek województwa przygotowuje właśnie apel w sprawie przedsiębiorców, który we wtorek zostanie wysłany do marszałek Sejmu, marszałka Senatu, premiera oraz wszystkich dolnośląskich parlamentarzystów. "Chodzi nam o to, żeby nagle nie było sytuacji takiej, że w marcu albo będą protesty, albo szara strefa" - dodał Maj.

"Po rozmowach z panem rzecznikiem postanowiliśmy, że Dolny Śląsk zaangażuje się w pomoc dla przedsiębiorców. Mamy Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej (...), odbędziemy cykl spotkań we wszystkich powiatach dolnośląskich, żeby rozmawiać o +Dziesiątce Rzecznika MŚP+, zobaczyć co tak naprawdę jest dla naszych dolnośląskich przedsiębiorców istotne" - zapowiedział.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl