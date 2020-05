Dolnośląskie: Sokoły wędrowne wypuszczone w Dolinie Baryczy

Kilkanaście sokołów wędrownych zostało we wtorek wypuszczonych do sztucznych gniazd w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku. Pochodzące z polskich hodowli ptaki mają pomóc w odbudowie populacji tych zwierząt w regionie.

We wtorek w ramach akcji wspieranej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu w Dolinie Baryczy wypuszczono do sztucznych gniazd 13 sokołów wędrownych. Ptaki pochodzą z polskich hodowli. W środę - jak poinformował PAP rzecznik WFOŚiGW Robert Borkacki - zostanie wypuszczone kolejne kilkanaście sztuk sokołów, które zostały wyhodowane w Czechach i na Słowacji.

Zaobrączkowane, pięciotygodniowe sokoły przy pomocy podnośnika umieszczono w gniazdach. Ptaki spędzą tam 10 dni, po czym gniazda zostaną otwarte.

Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu, podkreślił, że odbudowa populacji sokołów na Dolnym Śląsku wspierana jest przez fundusz od lat. "Tylko w 2019 r. sprowadzono łącznie na Dolny Śląsk 24 ptaki z Czech i krajowych hodowli" - powiedział.

Sokoły są wypuszczane do sztucznych gniazd w żmigrodzkich lasach. WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił dotacji w wysokości ponad 100 tys. zł na ubiegłoroczną akcję zasiedlania.

Od początku akcji prowadzonej od 2010 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" wypuszczono w regionie 187 sztuk tych drapieżników. W ostatnich trzech latach projekt zaczyna przynosić pierwsze rezultaty. Od 2016 r wyległo się na Dolnym Śląsku 15 sokołów. W zeszłym roku przyrodnicy stwierdzili w Polsce tylko 9 zasiedlonych, nadrzewnych gniazd przez sokoły wędrowne, w tym jedno na Dolnym Śląsku. Nadrzewna populacja europejska tego drapieżnika całkowicie wyginęła w latach 60-tych. Do zaniku populacji tego ptaka przyczyniło się m.in. zatrucie środowiska pestycydem DDT. Według specjalistów z WFOŚiGW ten środek chemiczny zaburzył u ptaków gospodarkę wapnem, co skutkowało tym, że składne jaja miały zbyt cienkie skorupki, które pękały po ciężarem wysiadującej je samicy. Dziś DDT nie jest już stosowany w Polsce.