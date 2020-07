Dolnośląskie: Subregion wałbrzyski otrzyma wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki z subregionu wałbrzyskiego otrzymają wsparcie finansowe z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Negocjacje wysokości pomocy dla poszczególnych regionów będą trwały do końca roku.

Podczas czwartkowego wideobriefingu marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski poinformował, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powierzyło samorządowi województwa przygotowanie Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Na jego podstawie przyznawane będą unijne pieniądze w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Marszałek wskazał, że początkowo budżet Funduszu obejmował 7,5 mld euro - w tym 2 mld euro dla Polski. W trakcie negocjacji Komisja Europejska zdecydowała jednak o zwiększeniu budżetu i ostatecznie będzie on wynosił 10 mld euro do podziału na wszystkie państwa członkowskie Unii. "Według aktualnej propozycji Polska może liczyć na ok 3,5 mld euro, co jest jedną z najwyższych kwot spośród wszystkich państw członkowskich" - zaznaczył Przybylski.

Jak wyjaśnił, do wsparcia w ramach Funduszu Komisja Europejska zakwalifikowała cały subregion wałbrzyski, czyli powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i miasto Wałbrzych. Samorząd województwa zabiega o to, aby plan Sprawiedliwej Transformacji, oprócz subregionu wałbrzyskiego, obejmował także zagłębie turoszowskie, które obecnie odpowiedzialne jest za ok. 8 proc. rocznej produkcji energii w Polsce. W przemyśle węglowym w Kopalni i Elektrowni Turów zatrudnionych jest ok. 4 tys. pracowników.

"Mamy świadomość tego, że kiedyś wydobycie się skończy i musimy przygotować się jako region do tego, żeby ta transformacja przebiegła jak najmniej dotkliwie" - zaznaczył marszałek.

Negocjacje wysokości wsparcia finansowego dla poszczególnych regionów będą trwały do końca roku i odbędą się w tak zwanym trilogu pomiędzy województwem, rządem i instytucjami unijnymi. Jak podano, projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Funduszu zawiera zasady podziału środków na państwa członkowskie, a późniejsza dystrybucja wsparcia do regionów będzie leżała w gestii władz krajowych. Zarząd województwa postuluje, aby programowanie, zarządzanie i wdrażanie Funduszu odbywało się na poziomie władz regionalnych.

Wicemarszałek Grzegorz Macko poinformował, że zarząd województwa dolnośląskiego powołał Grupę Roboczą ds. Regionów Węglowych w Transformacji. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji i podmiotów, których dotyczy tematyka transformacji węglowej na Dolnym Śląsku, w tym jednostki samorządu terytorialnego, agencje rozwoju, organizacje społeczne czy spółki energetyczne.

Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji ma wskazać działania, które zostaną objęte wsparciem finansowym na Dolnym Śląsku. Aby je poznać, zarząd województwa podjął decyzję o naborze wstępnych propozycji projektów przeznaczonych do ewentualnego wsparcia finansowego.

"Nabór rozpoczął się 24 lipca i będzie trwał do końca września 2020 r. Jego szczegóły i wzór fiszki zgłoszeniowej dla projektów dostępne są na naszej stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do składania swoich propozycji" - dodał wicemarszałek.