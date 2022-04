Dolnośląskie: Trzy inwestycje w regionie otrzymają dofinansowanie w ramach programu Kolej Plus

Budowa infrastruktury kolejowej na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór, rewitalizacja linii do Bogatyni oraz rewitalizacja trasy do Złotoryi to inwestycji kolejowe na Dolnym Śląsku, które otrzymają dofinansowanie w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Zarząd województwa dolnośląskiego zgłosił do programu Kolej Plus cztery projekt, z tego trzy otrzymają rządowe dofinansowanie w drugim etapie tego programu. Program Kolej Plus zakłada realizację inwestycji do 2028 r. i przewiduje dofinansowanie projektów przez państwo przy zachowaniu wkładu własnego zaangażowanych samorządów.

Według marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego samorząd województwa prowadzi w regionie największy w skali kraju projekt przejmowania nieczynnych linii kolejowych, aby przywrócić na nich połączenia pasażerskie.

"Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie poruszać się po regionie koleją. Rządowy program Kolej Plus, w ramach którego dofinansowanie otrzymają trzy inwestycje kolejowe w naszym regionie, pomoże rozbudować kolejową mapę Dolnego Śląska i ułatwić mieszkańcom komunikację między miastami naszego województwa" - powiedział Przybylski.

Rządowe wsparcie otrzyma inwestycja zmierzająca do poprawy połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław. Projekt ten zakłada wybudowanie infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki - Wrocław Muchobór. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń na kierunkach Wrocław - Środa Śląska, Wrocław - Wołów oraz Wrocław - Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska, tak aby dostosować ją do kończenia i zaczynania biegu pociągów.

Kolejna inwestycja, która będzie finansowana dzięki programowi Kolej Plus, to rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec - Bogatynia, co umożliwi skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska.

Wsparcie otrzyma także projekt rewitalizacji odcinka Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój. Dzięki tej inwestycji powiat złotoryjski i Złotoryja włączone zostaną do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Możliwa będzie również rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl