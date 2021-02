Dolnośląskie: Uruchomiono nowy portal promujący turystykę regionu

Propozycje pakietów turystycznych z różnych miejsc Dolnego Śląska, sklep z pamiątkami i wydawnictwami oraz informacje o wszystkich ważniejszych atrakcjach regionu to zwartość nowego portalu promującego dolnośląską turystykę, który uruchomił samorząd województwa.

Portal www.dolnyslask.travel.pl powstał z inicjatywy Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Miasta Wrocław.

Nowy publikator służący do promocji turystyki regionalnej zawiera m.in. propozycje pakietów turystycznych dla różnych zakątków województwa. Obejmują one pobyty w hotelach i pensjonatach oraz dodatkowe atrakcje i bilety do obiektów turystycznych.

Na stronie można też znaleźć informacje o ważniejszych atrakcjach turystycznych regionu. W portalu działa także sklep z pamiątkami oraz dolnośląskimi wydawnictwami.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że branża turystyczna w regionie od wielu miesięcy jest w trudnej sytuacji ekonomicznej. "Od miesięcy wspieraliśmy przedsiębiorców z tej branży finansowo, a teraz, kiedy wszystko powoli zaczyna wracać do normy, chcemy pomóc im wypromować swoją ofertę i dzięki temu przyciągnąć na Dolny Śląsk jak największą liczbę turystów. Zainteresowane współpracą podmioty gospodarcze zachęcam do kontaktu z Dolnośląską Organizacją Turystyczną" - powiedział Przybylski.

Jak wskazują pomysłodawcy portalu, przy pomocy strony można zarezerwować nocleg, a touroperatorem jest tu Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Oferta przedstawiana na portalu umożliwia wykorzystanie rządowego bonu turystycznego.

"Jestem głęboko przekonany, że nowa platforma realnie wpłynie na wzrost liczby turystów w naszym regionie. Oferujemy gotowy produkt turystyczny, który uwzględnia noclegi i atrakcyjny program zwiedzania" - podkreślił Paweł Wybierała, członek zarządu województwa dolnośląskiego i prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.