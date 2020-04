Dolnośląskie: Urząd pracy przekazał już przedsiębiorcom 150 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej

Do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło do tej pory ponad 1,6 tys. wniosków o dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do tej pory w ramach rządowej tarczy antykryzysowej urząd wypłacił przedsiębiorcom z regionu pomoc wartą 150 mln zł.

Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) we Wrocławiu podkreślił, że urząd od trzech tygodni w ramach rządowej tarczy antykryzysowej realizuje pomoc, której celem jest ochrona miejsc pracy.

Do środy dolnośląscy przedsiębiorcy złożyli do DWUP ponad 1,6 tys. wniosków o dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna wartość wnioskowanej pomocy to niemal 400 mln zł; ma to pomóc w ochronie blisko 62 tys. miejsc pracy.

"Do dziś przekazaliśmy trzymiesięczną pomoc wartą 150 mln zł, która pozwali na ochronę 25 tys. miejsc pracy. Dolny Śląsk wypłacił przedsiębiorcom najwięcej środków, spośród wszystkich województw. Pozytywnie rozpatrzyliśmy już ponad 450 wniosków" - powiedział Kotecki.

Realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy element rządowej tarczy antykryzysowej to - jak podkreślił wcześniej rzecznik DWUP Stefan Augustyn - "w ślad za decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanie zatrudnienia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidziane dla firm w kłopotach".

Pomoc ta ma trafiać do przedsiębiorców, którym podczas przestoju ekonomicznego czy obniżonego wymiaru czasu pracy spadły obroty po 1 stycznia. W zależności od okresu porównania spadek ten musi wynosić minimum o 15 lub 25 proc. - wskazał rzecznik. Dodał, że w przypadku przestoju ekonomicznego, pracodawcy mogą liczyć na ponad 1,5 tys. zł przez trzy miesiące na osobę, a w przypadku obniżonego wymiaru pracy - na przeszło 2,4 tys. zł na pracownika.