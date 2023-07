Dolnośląskie: Ustawa o rewitalizacji Odry przewiduje budowę zbiorników retencyjnych oraz stopni wodnych

Budowę zbiorników retencyjnych w zlewni Odry oraz dwóch nowych stopni wodny na dolnośląskim odcinku Odry przewiduje ustawa o rewitalizacji tej rzeki – wskazywali w piątek we Wrocławiu przedstawicieli kierownictwa Wód Polskich.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił, że podczas piątkowego spotkania z dyrekcją Wód Polskich prowadzono rozmowy na temat modernizacji odrzańskiej drogi wodnej oraz zwiększenia retencji w zlewni tej rzeki. "To jest chyba najważniejszy element w dłuższej pespektywie, który może zwiększyć odporność biologiczną, chemiczną Odry" - powiedział Obremski. Wojewoda dodał, że obecnie wszystkie parametry na Odrze i jej starorzeczach są w normie. "Oprócz zbiornika w Czernicy nie stwierdzamy obecności złotej algi" - podkreślił.

Wiceprezes Wód Polskich ds. usług wodnych Janusz Wrona przypomniał, że wkrótce w życie wejdzie ustawa o rewitalizacji rzeki Odry, którą Sejm przyjął 13 lipca. "To bardzo ważny dokument dla Odry; to zbiór przepisów i inwestycji, które na Odrze są niezbędne po to, aby naprawić to co działo się w ciągu 70 lat. Odra była przez tyle lat odbiornikiem ścieków przemysłowych i komunalnych - czas najwyższy ją ratować" - powiedział Wrona.

Wiceprezes wskazał, że głównym elementem specustawy o rewitalizacji Odry są inwestycje. "Zarówno te dotyczące retencji, jak i te dotyczące poprawy gospodarki ściekowej" - mówił Wrona.

Anna Wiśniewska dyrektor departamentu usług wodnych w Wodach Polskich podkreśliła, że nowe przepisy przewidują m.in. inwestycje, które mają na celu poprawę funkcjonowania oczyszczali ścieków. "To w połączeniu z inwestycjami retencyjnymi spowoduje, że poprawiona zostanie jakość biogenów, które trafiają do Odry. W perspektywie te siedmioletnie działania rzeczywiście przyniosą pożądany efekt" - oceniła Wiśniewska.

Dyrektor wskazała też na zapisy ustawy dotyczące kar administracyjnych w wysokości od 5 tys. do milina złotych dla "dokonujących przestępstw przeciwko środowisku wodnemu".

Przemysław Sobiesak dyrektor departamentu przygotowania i realizacji inwestycji w Wodach Polskich przypomniał, że w specustawie znajduje się wykaz inwestycji, które - jak mówił - mają "poprawić warunki środowiskowe Odry". "Mają też pomóc w zapewnieniu zasobów wody, którymi będzie można gospodarować i wypływać przez to na poprawę jakości i ilości wody w Odrze" - mówił dyrektor.

Dodał, że inwestycje związane z rewitalizacją Odry będą prowadzone nie tylko na rzece, ale również w całej jej zlewni. "W ustawie jest 51 głównych zadań z czego 75 proc. to inwestycje związane z retencją" - tłumaczył Sobiesak.

Poinformował, że na terenie województwa dolnośląskie planowana jest budowa stopni wodnych na Odrze w Lubiążu i Ścinawie, poniżej wybudowanego stopnia wodnego w Malczycach.

Zwrócił uwagę, że na Dolnym Śląsku planowana jest też budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Zębowickim, który będzie mógł pomieścić 100 mln m sześc. wody. Dodał, że w całej zlewni Odry ma powstać szereg zbiorników służących małej retencji.

