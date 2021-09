Dolnośląskie: W Bogatyni mieszkańcy nie wierzą, że kopalnia będzie zamknięta

Mieszkańcy Bogatyni i okolic nie wierzą, że kopalnia Turów może zostać zamknięta i zatrzymane zostanie wydobycie węgla oraz tym samym praca elektrowni. „Wczorajsze informacje o karach finansowych jakoś nie robią wrażenia. Mało kto w to wierzy” - powiedział Kamil Stemler.

Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Pytani przez PAP mieszkańcy Bogatyni o to, czy obawiają się zamknięcia kopalni lub wstrzymania wydobycia węgla, odpowiadają przecząco.

"Wczorajsze informacje o karach fianansowych jakoś nie robią już wrażenia. Mało kto w to wierzy. Ten serial trwa już tak długo, że ludzie nie rozmawiają o tym, są już obok tego. Wcześniejsze informacje o wstrzymaniu wydobycia były bardziej zaskakujące, ale rząd raczej to zignoruje" - powiedział Kamil Stemler, pracownik składu budowlanego.

Podkreślił, że właśnie ze względu na swą pracę on jest zainteresowany tym tematem, ponieważ takie zatrzymanie wydobycia w kopalni czy zamknięcie elektrowni mogłoby mieć wpływ na koniunkturę gospodarczą i konsumpcję w tym rejonie.

"Na pewno to są naczynia połączone i całym ekosystem, wszystko tutaj zależy od kopalni i elektrowni. Dlatego mało kto sobie wyobraża, że mogą przestać działać" - powiedział.

Pracująca w branży hotelarskiej mieszkanka Bogatyni była bardziej krytyczna wobec rządzących i oceniła, że można było w sprawie kopalni Turów robić więcej oraz działać skuteczniej.

"W sumie nie chcę się wypowiadać, ale jestem trochę zła na to, co się dzieje, bo uważam, że decydenci i rządzący mogli szybciej i lepiej działać. Nie podoba mi się to, jak działają w tej sprawie" - powiedziała.

Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.

W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie.

