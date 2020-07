Dolnośląskie: W Bolesławcu uruchomiono dworzec tymczasowy; właściwy w przebudowie

W Bolesławcu na Dolnym Śląsku PKP uruchomiły w środę dworzec tymczasowy, który powstał w pobliżu remontowanego właściwego budynku dworca kolejowego. Tymczasowy dworzec będzie otwarty, podobnie jak kasy biletowe, od 6.30 do 18.

W zbudowanym z kontenerów tymczasowym dworcu kolejowym w Bolesławcu znajdują się poczekalnie, toalety oraz kasy biletowe - poinformował w środę PAP Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A. Obiekt posłuży podróżnym do momentu zakończenia inwestycji w historycznym, XIX-wiecznym, budynku dworca - dodał Sarna.

Do tej pory w ramach remontu właściwego budynku dworca zakończono już m.in. prace rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne oraz montaż zbiornika przeciwpożarowego. "Firma przebudowująca obiekt rozpoczęła również prace przygotowawcze do izolacji fundamentów. Trwają również badania i oceny konserwatorskie oraz wykonanie nowych przyłączy do budynku" - przekazał Sarna.

Dodał, że w ramach inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca, której detale architektoniczne podkreśli nowa iluminacja. "Poprzez wyburzenie przybudówek, bryła architektoniczna dworca odzyska swój historyczny wygląd. Pracom konserwatorskim zostaną poddane oryginalne stropy w poczekalni, a także ten kolebkowy, znajdujący się w przyszłej strefie przeznaczonej dla rodziców z dziećmi" - wyliczał Sarna.

Budynek bolesławieckiego dworca ma być też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; a jego wnętrze do współczesnych standardów obsługi podróżnych.

"Inwestycja w Bolesławcu obejmuje również wymianę nawierzchni chodników oraz montaż nowej małej architektury w sąsiedztwie dworca. Dawny budynek szaletu zostanie odnowiony i przekształcony w wiatę rowerową. W pobliżu znajdzie się również parking rowerowy" - dodał Sarna.

Koszt inwestycji to 13,5 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych oraz budżetu PKP. Remont dworca w Bolesławcu powinien zakończyć się w połowie 2021 r.

Przebudowa dworca w Bolesławcu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Na Dolnym Śląsku w ramach tego programu zakończono już modernizacje dworców: Żarów, Święta Katarzyna, Siechnice, Smardzów Wrocławski, Jawor, Strzelin, Chojnów i Zgorzelec. Obecnie, poza Bolesławcem, trwają prace budowlane przy przebudowie dworców: Wałbrzych Główny, Szklarska Poręba Główna, Boguszów Gorce Zachód, Imbramowice, Malczyce, Kąty Wrocławskie i Smolec. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych przebudowy dworca w Węglińcu - podały PKP.