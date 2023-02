Dolnośląskie: W ciągu 25 lat przedsiębiorcy zainwestowali w LSSE ponad 12 mld zł

W ciągu 25 lat swojej działalności Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała blisko 200 zezwoleń i decyzji, dzięki którym przedsiębiorcy zainwestowali ponad 12 mld zł – poinformowała spółka. Zatrudnienie w firmach strefowych wynosi obecnie blisko 20 tys.

Jak podano w komunikacie, w ciągu 25 lat powierzchnia terenów należących do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwiększyła się prawie czterokrotnie. W 1997 r. wynosiła 381,69 ha, teraz to ponad 1500 ha. W tym czasie liczba podstref z 3 urosła do 18 oraz wydano blisko 200 zezwoleń i decyzji wspierających biznes, dzięki którym przedsiębiorcy zainwestowali ponad 12 mld zł.

"Zatrudnienie w firmach strefowych obecnie wynosi blisko 20 tysięcy osób. W LSSE zainwestowały do dziś aż 82 podmioty (…) wśród nich znane koncerny m.in. Volkswagen Motor Polska, Viessmann, Brose Sitech, Winkelmann, czy BASF. Aktualnie trwają mocno zaawansowane prace budowlane, związane z ponad miliardową inwestycją w Środzie Śląskiej - proekologicznym zakładem globalnego potentata PepsiCo" - powiedział cytowany w informacji prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek.

W ubiegłym roku LSSE wydała 8 decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców z terenu działania strefy na realizację nowych inwestycji. Łączna suma nakładów z decyzji o wsparciu to blisko 116 mln zł. Firmy planują zatrudnić ponad 100 osób.

W 2022 roku spółka zakupiła również budynek starej poczty w Głogowie, w którym powstanie Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego (MCRG). W swoim założeniu MCRG ma wspierać cały obszar gospodarczy - od inkubatora przedsiębiorczości i startup-ów po dużych inwestorów chcących lokować swoje zakłady w regionie.

W komunikacie spółki wskazano, że samorządy z terenu LSSE otrzymały w ramach piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych rekordowe 917 mln zł na rozwój stref przemysłowych. Beneficjentami programu zostały: gmina Miękinia - 262,6 mln zł, miasto Lubin - 250 mln zł, gmina Głogów - 210 mln zł, gmina Kotla - 140 mln zł, miasto Legnica - 29,4 mln zł, oraz gmina Środa Śląska - 25 mln zł.

Przypomniano także, że rok temu, kiedy na Ukrainie wybuchła wojna LSSE jako pierwsza strefa ekonomiczna w Polsce powołała do życia swoją fundację. Dzięki fundatorom, pozyskanym środkom zewnętrznym oraz własnej aktywności przekazała ona dotychczas na rzecz Ukrainy pomoc wartą ok. 2 mln zł.

W informacji podano również, że w tym roku spółka wspólnie z rządowymi agendami i samorządami planuje rozwój trzech parków przemysłowych - w Głogowie - 330 ha, Lubinie - 400 ha oraz na terenie Środy Śląskiej i Miękini - 300 ha.

