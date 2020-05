Dolnośląskie: W kwietniu zarejestrowano ponad 3,6 tys. bezrobotnych

Ponad 3,6 tys. nowych bezrobotnych zarejestrowały w kwietniu powiatowe urzędy pracy na Dolnym Śląsku, co oznacza, że na koniec ubiegłego miesiąca w regionie było 63,1 tys. osób bez pracy – wynika z sygnalnych danych udostępnionych PAP przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu nie dysponuje jeszcze finalnymi danymi dotyczącymi bezrobocia w regionie w kwietniu. Rzecznik urzędy Stefan Augustyn powiedział jednak PAP, że z sygnalnych danych wynika, że na Dolnym Śląsku w kwietniu zarejestrowało się 3669 bezrobotnych.

Oznacza to, że w kwietniu bez pracy było łącznie 63,1 tys. osób, które zarejestrowane są jako bezrobotni w powiatowych urzędach pracy. Dla porównania w marcu było 59,5 tys. osób zarejestrowanych w regonie jako bezrobotni, co dawało 4,8 proc. stopę bezrobocia na Dolnym Śląsku. W lutym bez pracy było 59,9 tys. osób (4,9 proc.), a w styczniu 60,1 tys. osób (4,9 proc.)

Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, wskazał, że sygnalne dane za kwiecień pochodzą ze wszystkich 26 powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku. "To 3669 nowo zarejestrowanych osób, co pewnie będzie oznaczało wzrost stopy bezrobocia z 4,8 proc. do około 5,1 proc." - powiedział Kotecki.