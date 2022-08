Dolnośląskie: W Oławie zakończono budowę osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus

W Oławie zakończono budowę osiedla w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus. Inwestycja przy ul. Paderewskiego jest wspólnym przedsięwzięciem spółki PFR Nieruchomości i władz miasta Oława, które wskazały teren pod realizację osiedla.

O zakończeniu budowy osiedla składającego się z trzech czterokondygnacyjnych budynków poinformowała w czwartek PAP dyrektor biura prasowego spółki PFR Nieruchomości Ewa Syta.

Jak przypomniała, osiedle powstało na podstawie projektu przygotowanego przez pracownię MH Architekci. "Projektanci zaproponowali kameralne budynki o prostych bryłach i jasnym odcieniu elewacji. Każdy z trzech bloków posiada strefę wejściową w innym kolorze. To rozwiązanie ułatwia poruszanie się po osiedlu. Pomiędzy budynkami znajduje się zielona przestrzeń wypoczynku i rekreacji wraz z placem zabaw" - podała.

Osiedle przy ul. Paderewskiego zaoferuje przyszłym najemcom mieszkania o zróżnicowanej strukturze oraz metrażach - od 25 metrowych kawalerek do niespełna 70 metrowych M3. W ramach inwestycji powstało także 8 mieszkań przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie mieszkania zostały wykończone w standardzie podstawowym. Najemy będą mieli do dyspozycji około 170 miejsc postojowych.

Syta poinformowała, że nabór do mieszkań przeprowadził Urząd Miasta Oława, który ustalił kryteria dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu. "Osoby biorące udział w rekrutacji nie mogły być właścicielem innej nieruchomości oraz musiały spełniać warunki finansowe ustalone przez samorząd. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków" - wyjaśniła.

W komunikacie podkreślono, że Oława jest kolejną - po Wałbrzychu - dolnośląską lokalizacją inwestycji zrealizowanej przez PFR Nieruchomości S.A.. Kolejne mieszkania powstaną we Wrocławiu, w którym trwa budowa osiedla Nowa Kolejowa z niemal 500 lokalami w formule najmu instytucjonalnego. W projektowaniu są też osiedla przy ul. Zatorskiej na Psim Polu oraz przy ul. Białowieskiej na wrocławskich Popowicach. Od lipca 2021 roku trwa także budowa 221 mieszkań przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu.

