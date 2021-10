Dolnośląskie: W Oleśnicy zainaugurowano rządowy program "Cyfrowa gmina"

Inauguracja dolnośląskie edycji programu "Cyfrowa gmina", dzięki któremu polskie samorządy otrzymają ok. 1 mld zł na cyfryzację, odbyła się w poniedziałek w Oleśnicy. Obowiązkowym elementem programu jest audyt cyberbezpieczeństwa, który samorządy będą musiały przeprowadzić do września 2023 r.

W poniedziałek w Oleśnicy przedstawiciele kilkunastu gmin w ramach programu "Cyfrowa gmina" odebrali symboliczne czeki.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz podkreślił, że program "Cyfrowa gmina" jest "rewolucyjny", ponieważ w skali całego kraju jego budżet wynosi 1 mld zł. "To środki, które samorządy mogą wykorzystać na cyfryzację podległych im jednostek. Mieszkańcy mają wobec instytucji samorządowych coraz więcej wymagań; chcą swoje sprawy załatwiać szybko i sprawnie, przez internet. Dziś mamy w dziś w Polsce 13 mln użytkowników profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw zdalnie, online; w zawiązku z tym konieczne są inwestycje w zakup sprzętu i oprogramowania" - mówił Andruszkiewicz. Dodał, że pieniądze z programu "Cyfrowa gmina" zostaną również przeznaczone na szkolenia z cyberbezpieczeństwa.

Z kolei minister ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński podkreślił, że w poniedziałek rozpoczyna się nabór wniosków w programie "Cyfrowa gmina". "W tym programie każda gmina w Polsce może otrzymać środki na rozwój e-usług poprzez zakup sprzętu, oprogramowania, czy organizację szkoleń" - mówił Cieszyński.

Dodał, że program został "skrojony pod samorządowców". "Są tu bardzo korzystne zasady finansowania. Samorządy otrzymają środki, które nie wymagają żadnego wkładu własnego. Środki mogą być wydane nie tylko na nowe inwestycje, ale także na to, aby zrefundować wydatki poniesione na cyfryzację urzędów od lutego 2020 r." - mówił.

Minister podkreślił, że w ramach wydatków pieniędzy z programu "Cyfrowa gmina" obowiązkowym elementem będzie audyt cyberbezpieczeństwa. Na przeprowadzenie takie audytu samorządy będą miały czas do września 2023 r. "To jest niezwykle ważne, bo wyniki tych audytów zostaną skompilowane z całej Polskie i przekazane do NASK-u, który zajmuje się wsparcie samorządów wówczas, gdy stanie się coś złego w cyberprzestrzeni" - mówił.

Pieniądze na cyfryzację gmin zostały podzielone według dwóch kryteriów: liczby mieszkańców oraz wysokości dochodów samorządu. Samorządy otrzymają dotacje w kwocie od 100 tys. do 2 mln zł i nie muszą posiadać wkładu własnego. Wnioski na pierwszą transzę dotacji gminy będą mogły składać od 18 października tego roku w wersji elektronicznej.

