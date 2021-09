Dolnośląskie: W Wykrotach otwarto nowoczesną fabrykę wełny mineralnej

W Kamiennogórskiej SSE w Wykrotach na Dolnym Śląsku otwarto w czwartek nowoczesną fabrykę wełny mineralnej wykorzystywanej jako materiał do izolacji domów). Rosyjska firma Technonicol zaiwestowała tam 290 mln zł i zatrudnia 200 osób.

Jak podano w przesłanym PAP w czwartek komunikacie, rosyjska firma Technonicol wybrała na inwestycję Polskę, gdyż władze przedstawiły atrakcyjniejszą ofertę, niż Czechy i Niemcy. Zdecydowała też lokalizacja i dostępność surowca. Chodzi m.in. o skały bazaltowe. Fabryka jest nowoczesna, ekologiczna i bezodpadowa i zatrudnia prawie 200 osób.

"To pierwsza tego typu rosyjska inwestycja w Polsce od ponad 20 lat. Fabryka, zlokalizowana w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zaczęła produkcję pod koniec marca 2021 roku i wyprodukowała już ponad 22 tys. ton wełny skalnej, materiału przeznaczonego do izolacji budynków. W zakładzie produkcyjnym pracuje prawie 200 osób. Inwestycja kosztowała ok. 290 mln zł (65 mln euro)" - czytamy w komunikacie.

"Widzimy postpandemiczny boom budowlany, nie tylko w Polsce, ale na wszystkich rynkach, na których działamy. Popyt na materiały budowlane przewyższa podaż. W odpowiednim momencie uruchomiliśmy fabrykę wełny mineralnej w Wykrotach, nie tylko od początku mieliśmy zamówienia na całość produkcji, ale wręcz kolejkę oczekujących. Natychmiast rozwiały się wszelkie obawy o to, czy na rynku będzie wystarczający popyt. Teraz chcemy pójść za ciosem i otworzyć drugą, a może i trzecią fabrykę" - powiedział cytowany w komunikacie Siergiej Kolesnikow, współzałożyciel firmy Technonicol, która działa w Europie pod nazwą TN International.

Rocznie firma będzie produkować do 90 tys. ton materiału izolacyjnego, co pozwoli na ocieplenie ponad 30 tys. domów jednorodzinnych. Według analiz rynkowych, w Polsce aż 4 mln domów jednorodzinnych wymagają gruntownej termomodernizacji.

"Naszą misją jest aktywny udział w termomodernizacji Polski. Produkujemy materiały izolacyjne, które zapewniają kompleksowe ocieplanie budynku od fundamentów aż po dach. Do tego nasza fabryka wełny mineralnej to nowoczesny i ekologiczny obiekt. Nie generujemy odpadów, gdyż są one przetwarzane w dalszym procesie produkcji materiału izolacyjnego" - powiedział prezes TN International Polska Roman Milewski.

Jak podano, wkrótce rozpocznie się budowa zakładu produkującego membrany polimerowe, materiały używane do hydroizolacji dachów, basenów, fundamentów, garaży podziemnych i innych obiektów użytkowych.

"Już zainwestowaliśmy w to przedsięwzięcie 45 mln zł, a docelowo będzie to około 126 mln zł. Uruchomienie zakładu planujemy na koniec 2022 lub początek 2023 roku. Planujemy eksportować membrany polimerowe w promieniu 800 km, m.in. do Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Chorwacji, a być może nawet do północnych Włoch" - powiedział Kolesnikow.

Współzałożyciel firmy Technonicol zapowiedział, że w ciągu najbliższych pięciu lat firma planuje zainwestować ponad 700 mln euro na Starym Kontynencie, z czego w Polsce będzie to suma ok. 100 mln euro.

"Polskie władze zaproponowały nam jednak znacznie lepsze warunki, niż te, jakie moglibyśmy otrzymać w sąsiednich krajach. Chodzi zarówno o możliwości odliczeń podatkowych, warunki logistyczne, jak i dogodny teren w Kamiennogórskiej SSE za preferencyjną cenę. Znaczenie miała też lepsza niż w Czechach czy nawet w Niemczech dostępność wykwalifikowanych pracowników" - podkreślił Kolesnikow.

Znaczenie dla lokalizacji inwestycji na Dolnym Śląsku miała również dostępność surowca - złóż bazaltu, gabro i dolomitu, co ma znaczenie dla skrócenia łańcucha dostaw i zmniejsza ślad węglowy.

Firma Technonicol, która na zachód od Rosji działa pod nazwą TN International, jest obecna w Polsce od ponad 15 lat. To międzynarodowy lider produkcji materiałów hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych oraz pokryć dachowych. Ma 56 zakładów produkcyjnych w 7 krajach i je produkty są w 117 krajach. Zatrudnia łącznie ponad 7 tys. pracowników, z czego ok. 1 tys. w Unii Europejskiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl