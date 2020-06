Dolnośląskie: Wkrótce wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi S8

GDDKiA zamierza w lipcu i na początku sierpnia złożyć trzy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko – podano w czwartek w komunikacie.

Jak przypomniała w czwartek w komunikacie GDDKiA, droga krajowa nr 8 liczy blisko 830 kilometrów, z czego w standardzie drogi ekspresowej jest ok. 560 km. Trasa łączy Kudowę Zdrój na granicy z Czechami z Budziskiem na granicy z Litwą.

"Od Wrocławia, przez Warszawę, do Białegostoku dojedziemy już drogą ekspresową S8, która w zależności od wyniku obecnych prac przygotowawczych wydłuży się o kolejne ok. 80 km" - przypomniała GDDKiA.

W lipcu i na początku sierpnia GDDKiA zamierza złożyć trzy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko.

Prace związane z rozpoczęciem inwestycji budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko rozpoczęły się w grudniu 2016 r. Wówczas to zlecono opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla tego odcinka trasy.

"Projektanci przygotowując STEŚ, mają dostarczyć GDDKiA wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu trasy. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania Koncepcji programowej praz dostosowania wzorcowego Programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanego przez GDDKiA, do wymagań przedmiotowej inwestycji" - podano.

GDDKiA przypomniała, że początkowo przewidywano rozbudowę DK8 do parametrów drogi głównej przyspieszonej o przekroju 2x2 na odcinkach o największym natężeniu, a na pozostałym odcinku 2+1.

We wrześniu 2018 r. podpisany jednak aneks do Programu inwestycji, który zmienił w sposób zasadniczy planowany wcześniej plan modernizacji drogi i dał początek przygotowaniom do opracowania drogi o parametrach klasy S, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasami awaryjnymi, z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz Miejscami Obsługi Podróżnych.

Nowo budowana trasa będzie przebiegać przez powiaty: kłodzki, dzierżoniowski, świdnicki, ząbkowicki i wrocławski. Budowa 80-kilometrowego odcinka zostanie podzielona na kilka krótszych fragmentów: Kłodzko - Ząbkowice, Ząbkowice - Łagiewniki, Łagiewniki - Wrocław (Magnice).