Dolnośląskie: Wśród przyszłorocznych inwestycji budowa dróg, remonty na kolei oraz budowa nowego szpitala

Budowa kolejnego odcinak Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, remonty na kolei oraz budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu – to cześć inwestycji, które będą realizowane w 2021 r. na Dolnym Śląsku.

W przyszłorocznym budżecie województwa dolnośląskiego na inwestycje zaplanowano prawie 485 mln zł, to niemal 40 mln zł więcej niż w 2020 r. Z tej kwoty najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na budowę dróg i remonty na kolei. Na przykład 126 mln zł zaplanowano na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Inwestycja pozwoli na połączenie podwrocławskich miejscowości i ominięcie centrum od strony południowo-wschodniej.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas sesji sejmiku, na której głosowany był przyszłoroczny budżet podkreślał, że szczególnym zadaniem samorządu województwa jest rozwój kolei. "Przejmowanie i uruchamianie kolejnych tras ma ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w różnych częściach województwa, ale ma również pozytywny wpływ na rozwój turystyki w regionie. Samorząd Województwa Dolnośląskiego w sumie przejmie od PKP S.A. prawie 400 km linii kolejowych" - mówił Przybylski.

Linie kolejowe przejmowane od PKP i PKP PLK to trasy, które są w większości nieczynne od lat. Samorząd inwestuje w ich remonty i chce przywrócić tam połączenia kolejowe. W 2021 r. planowane są m.in. rewitalizacje linii nr 316 na odcinki Chojnów - Rokitki, linii nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów czy linii nr 310 na odcinku Piława Górna - Łagiewniki. Łączna długość remontowanych w przyszłym roku przez samorząd województwa linii kolejowych wyniesie 36 kilometrów. Swoje inwestycje w regionie w przyszłym roku będą kontynuować też spółki kolejowe - PKP PLK oraz PKP.

Wśród dużych realizowanych w przyszłym roku inwestycji samorządowych jest budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Wartość tego przedsięwzięcia to około 150 mln zł. Budowa centrum ma zostać ukończona w przyszłym roku.

W 2021 r. będzie również kontynuowany projekt budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Koszt to 700 mln zł. Inwestycja samorządu województwa dolnośląskiego ma zostać wsparta 300 mln zł z budżetu państwa. Nowy szpital będzie łączył trzy funkcjonujące we Wrocławiu placówki - Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych. Zakończenie budowy planowane jest na 2025 r.

Duże projekty inwestycyjne będą także prowadzone przez samorząd Wrocławia. Miasto w przyszłorocznym budżecie na inwestycje zapisało ponad miliard złotych, czyli o ponad 300 mln zł więcej niż w roku 2020. Kwota ta zostanie przeznaczona na kontynuację i realizację nowych inwestycji na terenie miasta, w tym m.in. budowę Alei Wielkiej Wyspy - 88 mln zł, trasy tramwajowej na Popowice - 105 mln zł, Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór - 93 mln zł, Osi Zachodniej - 56 mln zł czy budowę i przebudowę szkół oraz przedszkoli - 88 mln zł.

Szereg inwestycji w regionie w przyszłym rok będzie kontynuować GDDKiA. W 2020 r. rozpoczął się proces inwestycyjny zmierzający do budowy S8 Wrocław - Kłodzko, zapoczątkowano też prace zmierzające do rozpoczęcia budowy obwodnicy Złotego Stoku.

W przyszłym roku kontynuowane będą prace budowlane dostosowujące drogę krajową nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km, a w II kwartale 2021 r. planowane jest ostateczne zakończenie prac budowlanych na odcinku S3 Polkowice - Lubin.

W przyszłym roku kontynuowane będą też prace na budowie trasy S3 z Bolkowa do granicy państwa w Lubawce.