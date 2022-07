Dolnośląskie: WSSE podpisała umowę z wykonawcą bocznicy kolejowej dla fabryki Mercedesa

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” podpisała umowę z wykonawcą bocznicy kolejowej dla fabryki Mercedes-Benz w Jaworze. To największa tego typu inwestycja w historii spółki, opiewająca na kwotę ponad 45 mln zł.

Jak poinformowała WSSE w czwartkowym komunikacie, do podpisania umowy doszło w poniedziałek, 19 lipca. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZUE S.A, która - jak wskazano - posiada w swoim portfolio znaczące inwestycje związane z infrastrukturą kolejową i drogową.

Jak podkreślił prezes WSSE Piotr Wojtyczka, jest to największa jednostkowa inwestycja w historii spółki pod względem jej wartości. "Za nami wiele znaczących przedsięwzięć - w tym m.in budowa nowoczesnych centrów biznesu i hal przemysłowo-magazynowych, natomiast budowa bocznicy kolejowej w Jaworze to bez wątpienia, epokowe wydarzenie dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej cieszące tym bardziej, że zbiega się z 25-leciem naszej działalności" - dodał.

Koszt realizacji inwestycji to 45,9 mln zł. W jej ramach powstanie nowoczesna bocznica kolejowa przystosowana do rozładunku intermodalnego, wyposażona w dwa tory - każdy o długości 1100 m. "WSSE jest inwestorem zastępczym całej inwestycji dla koncernu Mercedesa, zatem będzie to dla spółki dochodowe przedsięwzięcie. Potwierdza to również dobre relacje oraz zaufanie tak poważnego kontrahenta jakim jest niemiecki potentat motoryzacyjny" - powiedział wiceprezes WSSE Paweł Kurtasz.

Wskazał też, że budowa bocznicy przyczyni się do zmniejszenia ruchu kołowego w regionie. "Jest to tym bardziej istotne, że zakład cały czas zwiększa swoją produktywność" - zauważył.

Roboty budowlane powinny rozpocząć się we wrześniu. Z kolei zakończenie budowy planowane jest na październik 2023 roku.

