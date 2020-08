Dolnośląskie: Wybrano pięć kolejowych projektów - kluczowych dla rozwoju sieci

Zakończył się nabór wniosków do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+ do 2028 roku. Zarząd województwa wybrał pięć kolejowych projektów - kluczowych dla rozwoju sieci kolejowej w regionie.

Celem Programu jest kolejowe połączenie miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Program zakłada modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych, a także inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

"Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie, co będzie możliwe m.in. dzięki programowi Kolej+. Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją" - mówi, cytowany w komunikacie, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

W ramach Programu zarząd województwa zgłosił pięć projektów inwestycyjnych. Pierwszy z nich to poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie podstawowej infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki - Wrocław Muchobór. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej (WKM) na kierunkach Wrocław - Środa Śląska, Wrocław - Wołów oraz Wrocław - Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów WKM.

Drugi projekt to rewitalizacja odcinka Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Rewitalizowany miałby być odcinek linii kolejowej nr 284 zarządzany przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Jednocześnie dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdroju do Lwówka Śląskiego, który został przejęty na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Trzeci projekt to poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem. Będzie to możliwe dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna, która jest własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego, oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 między stacjami Wrocław Główny a Kobierzyce.

Kolejny projekt to rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica - Syców - Kępno, dzięki czemu nastąpi kolejowe połączenie Sycowa, Kępna, Wielunia ze stolicą Dolnego Śląska.

Piąty projekt to rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec - Bogatynia, dzięki czemu nastąpi połączenie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska.

"Zależy nam na ciągłym poszerzaniu kolejowej mapy Dolnego Śląska. Chcielibyśmy, aby Dolnoślązacy mieli jak najlepszy dostęp do kolei i łatwy dojazd do stolicy województwa. W przypadku rewitalizacji linii nr 285 projekt zakłada rozbudowę linii do układu dwutorowego, co pozwoli na uruchamianie połączeń na linii Wrocław - Kobierzyce - Niemcza - Piława Górna - Dzierżoniów Śl. - Bielawa przebiegającej na linii kolejowej nr 310" - powiedział Tymoteusz Myrda z zarządu województwa dolnośląskiego.

Według szacunków zarządu województwa wartość projektów to ok. 500 mln zł, z czego wkład samorządowy wyniesie 15 proc.