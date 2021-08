Dolnośląskie: Wydano decyzję środowiskową dla odcinka drogi S8 Łagiewniki - Wrocław

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki - Wrocław (Magnice). To oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka został zatwierdzony - podano w komunikacie.

"Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa wariant, w jakim będzie realizowana droga ekspresowa. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a także spotkaniami informacyjnymi i konsultacjami społecznymi" - napisano w komunikacie GDDKiA.

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, z zapewnioną rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału. Trasa o długości 32,6 km zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce.

W ramach zadania zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych: węzeł Łagiewniki - połączenie z drogą wojewódzką nr 384; węzeł Trzebnik - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39; węzeł Jordanów Śląski - połączenie z drogą krajową nr 8 oraz drogami powiatowymi DP2075D oraz DP1989D; węzeł Owsianka - połączenie z drogą wojewódzką nr 346; węzeł Chrzanów - połączenie z drogą krajową nr 8 oraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8.

Pomiędzy węzłami Chrzanów i Owsianka, po obu stronach trasy zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice, a w okolicy węzła Jordanów powstanie Obwód Utrzymania Drogi. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie osiem mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, jedna estakada w okolicy miejscowości Bąki, 21 wiaduktów oraz 17 przepustów.

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki: Kłodzko - Ząbkowice Śląskie; Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki oraz Łagiewniki - Wrocław (Magnice).

Dla odcinka Łagiewniki - Ząbkowice Śląskie oraz dla pododcinka Ząbkowice Śląskie - Bardo zakończyły się już konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej.

Uzyskanie decyzji środowiskowych dla tych odcinków planowane jest w IV kwartale tego roku. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo - Kłodzko będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46.

Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027.

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.

