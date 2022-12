Dolnośląskie: Zakończono remont zbiornika retencyjnego Przeworno na rzece Krynka

Zakończył się remont zbiornika retencyjnego Przeworno na rzece Krynka (Dolnośląskie) – podały we wtorek Wody Polskie. Zbiornik przystosowano do stałego piętrzenia wody, co ma poprawić retencję i przeciwdziałać skutkom suszy w dolinie o powierzchni zlewni 162 km kwadratowych.

Remont zbiornika Przeworno w powiecie strzelińskim rozpoczął się na przełomie 2018 i 2019 r. W pierwszym etapie inwestycji doszczelniono zaporę pionową. Drugi etap prac modernizacyjnych rozpoczął się wiosną 2021 r.

W ramach modernizacji m.in. wzmocniono grunt pod blokiem urządzeń zrzutowych, wykonano nowe konstrukcje żelbetowe, a te istniejące wzmocniono płaszczem żelbetowym. Zrealizowano także szczelne połączenie ekranu zapory z konstrukcją żelbetową, przesłoną przeciwfiltracyjną i kanałem odpływowym - podały we wtorek w komunikacie Wody Polskie.

W efekcie zbiornik został przystosowany do stałego piętrzenia wody, co ma poprawić retencję i przeciwdziałać skutkom suszy w dolinie o powierzchni zlewni 162 km kwadratowych. Akwen wzmacnia też ochronę przeciwpowodziową mieszkańców gmin Przeworno i Strzelin.

Zbiornik Przeworno maksymalnie może pomieścić 851 tys. metrów sześciennych wody na obszarze 81 hektarów.

Koszt dwuetapowego remontu to ponad 13 mln zł.

