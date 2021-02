Dolnośląskie: Zakończyła się przebudowa dworca kolejowego w Imbramowicach

Ponad 6,4 mln zł kosztował gruntowny remont dworca kolejowe w Imbramowicach na Dolnym Śląsku. To już dwunasty dworzec kolejowy w regionie wyremontowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023.

Jak podały w piątek w komunikacie PKP, budynek dworca w Imbramowicach na Dolnym Śląsku przeszedł kompleksową modernizację, podczas której zmieniony został układ pomieszczeń wewnątrz obiektu. Zagospodarowano również teren przed dworce - powstały m.in. miejsca parkingowe oraz wiata rowerowa.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił, że Imbramowice to kolejna mała miejscowość, która uzyskała dostęp do "nowoczesnej infrastruktury kolejowej, umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie". "Inwestycja nadzorowana przez PKP S.A. została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizację do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł" - przypomniał Bittel.

Z kolei Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wskazał, że obiekt w Imbramowicach to już czwarty w tym roku budynek dworca kolejowego oddany po remoncie do użytku. "Dla woj. dolnośląskiego, to kolejna dobra wiadomość, po zakończonych w styczniu remontach w Smolcu i Kątach Wrocławskich. Odnowione dworce mają wyższy standard, są dostosowane do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym niepełnosprawnych i są po prostu ładniejsze" - powiedział Małecki.

W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na terenie Dolnego Śląska przebudowywanych jest jeszcze pięć dworców - Boguszów Gorce Zachód, Bolesławiec, Szklarska Poręba Górna, Wałbrzych Główny i Węgliniec

Remont dworca w Imbramowicach kosztował ponad 6,4 mln zł. Inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.