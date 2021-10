Dolnośląskie: Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki w Kotlinie Kłodzkiej oddany do użytku

Zakończyła się budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki w Kotlinie Kłodzkiej. To pierwszy z czterech polderów budowanych obecnie przez Wody Polskie dla zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego regionu. Koszt budowy obiektu to ok. 235 mln zł.

Inwestycja była realizowana w latach w 2018-2021, a prace budowlane trwały 3,5 roku. Zbiornik zlokalizowany jest na potoku Goworówka, stanowiącym dopływ Nysy Kłodzkiej. Jego pojemność wynosi 2,7 mln m sześc., a powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu osiąga 48 ha. Zapora zbiornika ma długość 756 m. Polder bezpośrednio ma chronić 1200 mieszkańców okolicznych miejscowości.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Wody Polskie, zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki jest elementem budowy czterech zbiorników przeciwpowodziowych, które mają umożliwić redukcję fali wezbraniowej na Nysie Kłodzkiej oraz jej dopływach. Pozostałe obiekty budowane są w Krosnowicach, Boboszowie i Szalejowie. Ich budowa ma zakończyć się do końca 2023 r.

Łączny koszt inwestycji realizowanych przez Wody Polskie na Ziemi Kłodzkiej wynosi 1 mld zł. Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki i pozostałe trzy poldery powstają w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy, a także przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 oraz budżetu państwa.

Cytowany w komunikacie przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcus Heinz podkreślił, że nowy obiekt symbolizuje innowacyjność technologii przeciwpowodziowej. Zwrócił też uwagę na oryginalne, powtórne wykorzystanie lokalnych materiałów do budowy zbiornika. "Bardzo doceniam naszą współpracę dla zwiększenia bezpieczeństwa wodnego w Polsce" - dodał.

"Jestem dumny, że to pierwsza inwestycja Wód Polskich, którą realizowały w całości od początku swojego istnienia" - zaznaczył z kolei prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

W komunikacie podkreślono, że budowa zbiornika Roztoki została zrealizowana zgodnie z wszelkimi wymogami środowiskowymi. "Ponad 85 proc. czaszy zbiornika jest pozostawiona w stanie naturalnym. Konstrukcja obiektu umożliwia migrację ryb, stworzone zostały granitowe komory dla nietoperzy. Kompensacje przyrodnicze obejmowały nasadzenia ponad 21 tys. drzew iglastych i liściastych, blisko 20 tys. krzewów oraz odnowę siedlisk łęgowych i łąkowych" - podkreślono.

