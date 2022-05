Dom Maklerski XTB podał wyniki. Wojenna zmienność pozwoliła zarobić krocie

Notowany na warszwskiej giełdzie Dom Maklerski XTB zanotował w pierwszym kwartale 2022 roku ponad 100-proc. dynamikę wzrostu przychodów i zysku. W osiągnięciu świetnych wyników pomogła ponadprzeciętna zmienność na rynkach.

Dom Maklerski XTB zwiększył przychody w ujęciu rocznym o 135 proc., do 439 mln zł. Zysk netto wyniósł 252 mln zł, był wyższy aż o 183 proc. w ujęciu rok do roku.

Krajem, z którego XTB czerpie każdorazowo więcej niż 20 proc. przychodów jest Polska z udziałem wynoszącym w pierwszym kwartale 2022 roku 27,3 proc. (pierwszy kwartał 2021 r.: 37,8 proc.).

W co najczęściej inwestujemy?

Jak wynika z raportu XTB, w pierwszym kwartale 2022 r. prym wśród najczęściej wybieranych instrumentów wiodły CFD (kontrakty na różnicę kursową) oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 57,4 proc. wobec 39,9 proc. rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100 i US 500, niemiecki indeks akcji DAX (DE30) czy też rosyjski indeks RUS 50.

Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w I kwartale 2022 r. wyniósł 30,2 proc. (I kwartał 2021: 53,8 proc.). Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach ceny ropy naftowej, złota oraz gazu ziemnego.

Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 9,4 proc. wszystkich przychodów, wobec 2,7 proc. rok wcześniej, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową EUR/USD.

Poniżej graficzne rozbicie struktury przychodów w podziale na instrumenty:

Kapitalizacja XTB wynosi 2,1 mld zł. Od początku roku akcje brokera podrożały o 16 proc.

