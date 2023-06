Dominik Kolorz nadal przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Dominik Kolorz został w czwartek wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" na nową kadencję 2023-2028 – podało biuro prasowe związku. W głosowaniu Kolorz nie miał kontrkandydatów.

Jak wynika z informacji śląsko-dąbrowskiej Solidarności, w czwartkowym głosowaniu udział wzięło 217 delegatów. Oddano 210 głosów ważnych i 7 nieważnych. 199 delegatów poparło kandydaturę Dominika Kolorza.

"Dziękuję bardzo za zaufanie. Dziękuję tym, którzy na mnie głosowali i tym, którzy na mnie nie głosowali. Obiecuję i deklaruję, że w Solidarności nie zapomina się o nikim i o nikim nie zapomnę. Będziemy działać dla naszego wspólnego dobra" - powiedział Dominik Kolorz po ogłoszeniu wyników głosowania.

15-16 czerwca w Zabrzu odbywa się XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". Delegaci podsumowują pięcioletnią kadencję i wybierają władze regionu na kadencję 2023-2028: przewodniczącego i członków zarządu regionu oraz regionalnej komisji rewizyjnej, a także delegatów na krajowy zjazd wyborczy, który odbędzie się w październiku w Spale.

Uprawnionych do udziału w zgromadzeniu jest 232 delegatów reprezentujących zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe wchodzące w struktury śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Oprócz wyborów władz delegaci m.in. omówią bieżącą sytuację w poszczególnych branżach i główne kierunki działań śląsko-dąbrowskiej Solidarności w nowej kadencji.

"Wśród najważniejszych tematów WZD znajdą się sprawy związane z realizacją umów z rządem dotyczących przyszłości całego naszego regionu, a więc kwestia notyfikacji umowy społecznej z 2021 r., czy Fundusz Transformacji Śląska" - zapowiadał Kolorz przed walnym zebraniem delegatów regionu.

"Z pewnością będziemy też dyskutować, jak przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, które dotykają całej naszej gospodarki i uderzają w budżety domowe Polaków. Ponadto niewątpliwie istnieje potrzeba poważnej dyskusji i zdecydowanych działań związanych z wewnętrzną reformą związku" - zasygnalizował przewodniczący.

Zaplanowano też przyjęcie przez delegatów apelu do członków śląsko-dąbrowskiej Solidarności w w sprawie wyborów.

"Politykom trzeba nieustannie przypominać, jakie jest ich miejsce i rola. To oni mają służyć ludziom, a nie my im. Nie możemy dawać się wciągać w ich plemienne wojny, bo wtedy zostajemy sprowadzeni do roli narzędzi. Musimy o tym głośno mówić i to powtarzać" - stwierdził Kolorz.

Walne zgromadzenie odbywa się w zabrzańskiej hali Pogoń. Obrady poprzedziła msza święta w kościele św. Jadwigi Śląskiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl