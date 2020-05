Dominika Bettman: Globalizacja w przemyśle będzie ograniczona

W nowej rzeczywistości zyska na znaczeniu zdolność do lokalnego wytwarzania dóbr, co w znacznym stopniu może ograniczyć globalizację w przemyśle. W sytuacji, gdy nagle zaczęło brakować respiratorów, testów czy zwykłych maseczek ochronnych, widzimy, że państwo i całe wspólnoty państw, mogą w pewnym momencie polegać tylko na własnych zasobach - mówi Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan.

- Opiekujemy się klientami i poddostawcami. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, prowadzimy dla nich webinary. Jeśli to możliwe, doposażamy w środki ochronne. Oczywiście przestrzegamy wszystkich restrykcji i zaleceń ogłaszanych przez rząd. Zapewniamy naszym pracownikom płyny antybakteryjne, maseczki ochronne, sprzęt biurowy, stale przypominamy o zaleceniach higienicznych i social distancingu. Ponad miesiąc temu przemodelowaliśmy całą firmę w kierunku pracy zdalnej. Około tysiąca osób funkcjonuje obecnie w trybie home office.Dostrzegamy też, co się dzieje wokół i staramy się dać coś od siebie. Wsparliśmy finansowo Warsaw Genomics-laboratorium wykonujące testy na COVID19. Nasi pracownicy w ramach wolontariatu zbierają środki na rzecz dwóch szpitali, które zwróciły się do nas o wsparcie. Udostępniliśmy nieodpłatnie platformę druku 3D łączącą wykonawców z całego świata z m.in. placówkami medycznymi.- Mamy do czynienia z sytuacją, której w tej skali doświadczamy po raz pierwszy. Co więcej, nie znamy do końca skali jej skutków. Jest to niesłychanie wymagający punkt wyjścia dla działań wszystkich rządów europejskich. Biorąc to pod uwagę, doceniam wszelkie inicjatywy pomocowe, choć muszę przyznać, że nasza krajowa tarcza antykryzysowa – a jesteśmy przed uchwaleniem jej trzeciej odsłony – nadal nie zawiera rozwiązań, które realnie pomogą dużym firmom takim jak Siemens. Tymczasem w skali makro rządowe wsparcie biznesu, w tym tego dużego, jest kluczowe. Bez niego pandemia i idąca za nią narodowa kwarantanna okażą się katastrofalne dla gospodarki, szczególnie dla poziomu bezrobocia, inwestycji czy w końcu PKB.- Zapewne większość przedstawicieli przemysłu odpowie na to pytanie: stabilizacji. Zbyt duża niepewność dotycząca aspektów opłacalności produkcji, stabilności kosztów i przychodów, zawodności łańcuchów logistycznych i brak możliwości predykcji podaży oraz popytu wpływa destrukcyjnie na biznes. Jednak w dłuższej perspektywie problemy przemysłu i całego biznesu mogą się odcisnąć negatywnie na życiu wszystkich obywateli. Brak dochodowości przemysłu w perspektywie zaledwie kilku miesięcy może doprowadzić do zwolnień, zamykania zakładów, niedostępności produktów i w efekcie uderzyć właśnie w zdrowie i życie obywateli.Sytuacja, z którą obecnie się mierzymy, pokazuje jak ważna jest rola państwa w sytuacjach kryzysowych i jak potrzebna interwencja wszędzie tam, gdzie produkcja najpotrzebniejszych dóbr konsumpcyjnych i dostarczania usług komunalnych jest istotna dla funkcjonowania całych społeczeństw. Unaocznia także jak ważne jest podtrzymanie wszystkich, nawet najmniejszych biznesów produkcyjnych, istotnych w kontekście powiązań w ramach całego łańcucha dostaw. Często, niedostępność jednego, kosztowo mało istotnego komponentu, potrzebnego do produkcji, zatrzymuje cały proces wytwarzania i uniemożliwia dostarczenie gotowego wyrobu.- Rząd Niemiec skierował miliardowy strumień pieniędzy na pomoc dla firm. Zaczyna też powoli odmrażać gospodarkę, stopniowo uruchamia handel. Przemysł samochodowy i maszynowy wznawiają działalność. Nie oczekujmy jednak cudów. Wskaźniki PMI dla strefy euro jeszcze przed koronawirusem nie napawały optymizmem, a obecna sytuacja tylko pogłębi spowolnienie. O konkretnych perspektywach nie sposób się dziś wypowiadać, jest zdecydowanie za wcześnie na takie predykcje.- Trudno jeszcze ocenić wszystkie skutki obecnej sytuacji, bo z jednej strony konieczność szybkiego przyswojenia sobie cyfrowych narzędzi komunikacji sprzyja rozwojowi społeczeństwa cyfrowego i w efekcie pozytywnie wpływa na cyfryzację w każdej dziedzinie, w tym w przemyśle. Ale z drugiej strony ograniczenia popytu przekładają się na trudniejszą sytuację w większości gałęzi przemysłu.Obecna sytuacja pokazuje też, że potrzebujemy coraz efektywniejszej automatyzacji. Pomimo to, że zautomatyzowane linie produkcyjne w przemyśle są wykorzystywane od lat, to niezmiennie poszukujemy dalszej poprawy efektywności wytwarzania. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania techniczne związane z Przemysłem 4.0, np. internet rzeczy (Internet of Things), dzięki którym jesteśmy w stanie jeszcze bardziej skracać procesy produkcyjne, wytwarzać optymalnie, mieć większą kontrolę nad produkcją.Automatyzacja produkcji z jednej strony, a digitalizacja z drugiej są postrzegane jako czynniki zwiększenia efektywności procesów wytwarzania. Umożliwiają skrócenie tzw. go-to-market, czyli całego cyklu od koncepcji produktu, jego zaprojektowania, poprzez testowanie i samą produkcję, aż po dystrybucję na rynku. To w konsekwencji pozwala na znaczącą redukcję kosztów.- W nowej rzeczywistości zyska na znaczeniu zdolność do lokalnego wytwarzania dóbr i w znacznym stopniu może ograniczyć globalizację w przemyśle. Jeżeli patrzymy na dzisiejszą sytuację, gdzie nagle zaczęło brakować np. respiratorów, testów czy zwykłych maseczek ochronnych, widzimy, że państwo i całe wspólnoty państw, tak jak ma to miejsce w przypadku Unii Europejskiej, mogą w pewnym momencie polegać tylko na własnych zasobach. W takich jak obecnie, krytycznych warunkach, dobrze mieć w pobliżu podzespoły, czy gotowe produkty.Dziś producent jest odbiorcą dla grupy dostawców, a zarazem dostawcą dla kolejnej grupy odbiorców. Gdy nagle ten łańcuch dostaw zostaje przecięty, i to w wielu miejscach, globalnie, to ta sytuacja jest nie do naprawienia. W „starym" świecie, sprzed koronawirusa, w łańcuchu dostaw działała ręka rynku: dostawca, który nie spełniał oczekiwań, był prawie natychmiast wymieniany na innego, który dostarczał potrzebne komponenty wprawdzie z odległej lokalizacji, ale dla całego procesu produkcyjnego nie miało to wówczas znaczenia.Teraz musimy liczyć się z tym, że ograniczeniem nie jest wyłącznie koszt wytwarzania i czas dostarczenia, ale sama zdolność do zapewnienia dostawy przy ograniczeniach związanych z czasowym zamknięciem granic i problemów z logistyką. Dlatego należy oczekiwać, że na znaczeniu zyska zdolność do tworzenia łańcuchów dostaw opartych na lokalnych źródłach wytwórczych.O perspektywach polskiego i globalnego przemysłu oraz przyspieszeniu digitalizacji w następstwie zmian wywołanych koronakryzysem będzie dyskutować w ramach(18-20 maja). Więcej o wydarzeniu na stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego