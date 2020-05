Dopłaty do odsetek kredytów dla firm. Jak, kiedy i komu

Uruchomienie ponad 560 mln zł dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez pandemię - to m.in. przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie zaplanowano w Sejmie na środę. O tym, kiedy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dopłaty, rozmawiamy z Elżbietą Stelmach, dyrektor w Departamencie Usług Agencyjnych BGK.

Co ważne, kredyty z dopłatami z Funduszu Dopłat do Oprocentowania to rozwiązanie dla firm, które utraciły płynność finansową lub są nią zagrożone w związku z gospodarczymi skutkami COVID-19. To najważniejsze kryterium tego rodzaju pomocy: będą o nie mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych.- Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości firmy. Sektor MŚP może liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota odpowiadająca 1 punktowi procentowemu - tłumaczy Elżbieta Stelmach i dodaje, że dopłaty do oprocentowania kredytów będą pomocą publiczną.- Udzielając wsparcia, bank kredytujący weźmie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu dozwolonej pomocy publicznej ustalonej przez Komisję Europejską. Dla większości firm to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro) - wyjaśnia przedstawicielka BGK, dopowiadając zarazem, że dopłaty z Funduszu Dopłat do Oprocentowania dotyczą kredytów obrotowych.