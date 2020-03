Doraźne recepty to za mało. Branża MICE nie chce odkładać problemów na później

Działania, które planuje państwo polskie są niewystarczające, aby uchronić MICE oraz szeroko pojętą branżę turystyczną i transportową. Liczymy, że przedstawione propozycje pakietu osłonowego zostaną jeszcze raz przeanalizowane i dopasowane do potrzeb przedsiębiorców. Nie ma czasu do stracenia – tłumaczy Olga Krzemińska – Zasadzka, prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i CEO Agencji Power.

Problemy branży incentive, turystycznej i powiązanej z nimi transportowej, a później eventowej zaczęły się już na początku lutego tego roku. Już wtedy można było zaobserwować wzmożoną liczbę odwoływanych wyjazdów do Azji, w szczególności do Chin. Po kilku tygodniach klienci zaczęli odwoływać wyjazdy do Włoch i innych krajów europejskich. Dziś odwołane są wszystkie wyjazdy i wydarzenia do końca września, zaś projekty zaplanowane lub przekładane na późną jesień obarczone dużą niepewnością.



- Jako branże związane z szeroko rozumianą turystyką, już od prawie dwóch miesięcy robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przetrwać i utrzymać nasze firmy. Zmniejszamy koszty, szukamy wsparcia, interpretujemy przepisy dyrektywy unijnej dotyczącej turystyki, która jak się okazuje w żaden sposób nie chroni przedsiębiorców – tłumaczy Olga Krzemińska – Zasadzka, prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i CEO Agencji Power.



Jej zdaniem działania, które planuje podjąć państwo polskie są niewystarczające, aby uchronić MICE oraz szeroko pojętą branżę turystyczną i transportową.

Wsparcie ok. 2 tys. zł dla osób samozatrudnionych, a także zatrudnionych na umowie o dzieło i umowie zlecenia, biorąc pod uwagę skalę odwoływanych wydarzeń i wyjazdów, a także wizję wielu miesięcy bez zleceń i pracy, jest niewystarczające.



- Powinno być ono cykliczne i rozszerzone do trzech miesięcy po zakończeniu ograniczeń nałożonych przez państwo związanych ze stanem epidemicznym – uważa Olga Krzemińska – Zasadzka.



Prezes SOIT krytykuje również propozycję pożyczki bezzwrotnej w kwocie 5 tys. zł dla małych firm zatrudniających do dziewięciu osób, w przypadku gdy pracodawca nie zwolni pracowników przez sześć miesięcy.



– Koszty prowadzenia firmy na tym poziomie wynoszą od 70 tys. do 150 tys. zł miesięcznie. Nikt z nas nie wie, jaka będzie sytuacja za sześć miesięcy, dlatego niewiele firm skorzysta z tego wsparcia i jest ono niewystarczające. Koszty uzyskania pożyczki mogą przewyższyć jej kwotę – tłumaczy Olga Krzemińska – Zasadzka.



Czytaj więcej na PropertyNews.pl