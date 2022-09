Dorohusk: Do 250 ciężarówek zmniejszyła się kolejka oczekujących na wjazd z Ukrainy do Polski

Do 250 ciężarówek zmniejszyła się w środę kolejka oczekujących po ukraińskiej stronie na wjazd do Polski przez przejście w Dorohusku – poinformował PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Jeszcze na początku września w kolejce czekało ok. 2,8 tys. tirów.

Rzecznik IAS w Lublinie przekazał, że na przejściu w Dorohusku po stronie ukraińskiej stoi 250 tirów, a czas oczekiwania na wjazd do Polski to 10 godz. Natomiast w kolejce na kierunku wywozowym z Polski stoi 300 samochodów ciężarowych, co oznacza 14 godz. oczekiwania. W ciągu nocnej zmiany funkcjonariusze odprawili 641 pojazdów w obie strony.

"Na przejściu w Hrebennem na wjazd do Polski oczekuje 600 ciężarówek, czas oczekiwania to 55 godzin. Po polskiej stronie znajduje się kolejka 110 tirów, tj. 10 godz. oczekiwania. W nocy odprawiono łącznie 323 pojazdy w obu kierunkach" - przekazał Michał Deruś.

Natomiast w Zosinie po wschodniej stronie granicy stoi 50 ciężarówek, a czas oczekiwania sięga 5 godz. Na wyjazd z Polski czeka w środę 40 pojazdów, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy wynosi 4 godz. Na przejściu w Dołhobyczowie kolejka znajduje się wyłącznie po polskiej stronie. Stoi tam 45 pojazdów, co oznacza 3 godz. oczekiwania.

Kolejka ciężarówek oczekujących po ukraińskiej stronie na wjazd do Polski przez przejście w Dorohusku osiągała w szczytowym momencie, tj. na początku września, około 2,8 tys. pojazdów. Rzecznik IAS zapytany o to, co miało wpływ na znaczne skrócenie kolejki tirów, podkreślił, że przede wszystkim jest to przekierowanie samochodów ciężarowych bez ładunku na przejście z Ukrainą w Zosinie.

"To było wyjście naprzeciwko postulatom stawianym przez stronę społeczną. Wpływ na zwiększenie liczby odpraw miało też z pewnością otwarcie w Dorohusku dodatkowych pasów dla pustych samochodów ciężarowych. Dodatkowo na tym przejściu został wyłączony ruch osobowy. Odprawiane są tylko pojazdy ciężarowe i autokary" - powiedział Deruś.

Dodał, że do zwiększenia liczby odpraw przyczyniło się także wprowadzenie 24-godzinnej odprawy weterynaryjnej, sanitarnej, fitosanitarnej i kontroli jakości produktów rolno-spożywczych.

Na początku września przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku protestowali przewoźnicy, którzy ciężarówkami blokowali drogę w obu kierunkach. Protestujący postulowali m.in. przywrócenie pasa dla tirów powracających z Ukrainy do Polski "na pusto" oraz wprowadzenie 24-godzinnej odprawy fitosanitarnej i weterynaryjnej.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zadeklarował kontynuowanie działań w zakresie m.in. monitorowania funkcjonowania przejścia granicznego w Zosinie, na którym odprawiane są teraz również puste samochody ciężarowe, a także kontynuację działań w celu zwiększenia przepustowości przejścia w Dorohusku, gdzie obecnie wszystkie służby i inspekcje pracują w reżimie 24 godz. na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

