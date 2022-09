Dorohusk: Ponad cztery doby czekają kierowcy ciężarówek na wjazd do Polski

Ponad cztery dni czekają kierowcy ciężarówek na wjazd do Polski przez przejście graniczne w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce po ukraińskiej stronie znajduje się ponad 2,6 tys. pojazdów - podał PAP we wtorek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik IAS w Lublinie przekazał, że w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany przez przejście graniczne w Dorohusku na wjeździe do Polski odprawiono 20 samochodów ciężarowych, w kolejce po ukraińskiej stronie granicy znajduje się 2650 pojazdów, a przewidywany czas oczekiwania na odprawę wynosi 105 godzin.

Natomiast na wyjeździe z Polski odprawiono 25 pojazdów, w kolejce oczekuje 500 ciężarówek, a czas oczekiwania to 23 godziny.

Deruś dodał, że podczas dziennej zmiany w obu kierunkach odprawiono także autokary: 12 na wjeździe do Polski i 11 na wyjeździe.

W poniedziałek przed przejściem w Dorohusku, po polskiej stronie, protest rozpoczęli przewoźnicy, którzy zablokowali drogę i co godzinę przepuszczają po jednym pojeździe w obie strony. Powodem blokady są m.in. utrzymujące się do kilku tygodni długie kolejki ciężarówek chcących wjechać do Polski.

Jak wyjaśnił rzecznik IAS w Lublinie, kolejki ciężarówek po ukraińskiej stronie wynikają z dużego wzrostu transportu towarów, głównie produktów zbożowych czy żywnościowych, które podlegają obowiązkowej kontroli m.in. przez służby: weterynaryjne, sanitarne, fitosanitarne. Z jego informacji wynika, że Krajowa Administracja Skarbowa podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia kontroli granicznej, by ograniczyć blokowanie ruchu ciężarowego przez pojazdy oczekujące na kontrolę inspekcji.

