Dorohusk: Przez blokadę ukraińskich portów dłuższe kolejki tirów na wjeździe do Polski

Przyczyną zwiększenia ruchu towarowego na granicy w Dorohusku (Lubelskie) jest blokada ukraińskich portów nad Morzem Czarnym – powiedział PAP rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś. Liczba oczekujących na wjazd do Polski tirów wzrosła trzykrotnie. Obecnie w kolejce stoi 950 tirów.

Od kilku dni na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin zwiększa się kolejka tirów oczekujących na wjazd do Polski. "Po stronie ukraińskiej oczekuje obecnie ok. 950 pojazdów ciężarowych, co oznacza 52 godziny oczekiwania" - poinformował w czwartek PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Wyjaśnił, że przyczyną zwiększenia ruchu towarowego na granicy jest blokada portów nad Morzem Czarnym podczas rosyjskich działań wojennych na Ukrainie. "W ciągu ostatnich trzech tygodni notujemy trzykrotny wzrost liczby pojazdów ciężarowych ustawiających się przed przejściem w Dorohusku po ukraińskiej stronie" - powiedział PAP Deruś.

Natomiast, na wyjazd z Polski przez przejście w Dorohusku oczekuje obecnie 200 tirów, tj. 9 godzin oczekiwania.

Rzecznik przekazał również, że ok. 300 ciężarówek oczekuje na wjazd do Polski z Ukrainy na przejściu w Hrebennem. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi tam 20 godzin. "Z kolei na wyjazd z Polski oczekuje tam ok. 400 pojazdów ciężarowych, tj. 40 godzin oczekiwania" - dodał Deruś.

Od kilku tygodni blokada ukraińskich portów przez Rosję nad Morzem Czarnym uniemożliwia wysyłanie ukraińskich towarów drogą morską. Minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow powiedział niedawno włoskiej agencji ADNkronos, że przed wybuchem wojny Ukraina eksportowała rocznie 150 milionów ton różnych produktów, z czego 70 proc. przez porty Morza Czarnego, które są teraz zablokowane.

Transport drogowy, kolejowy i rzeczny nie są w stanie zastąpić tego morskiego - stwierdził. Odnotował jednocześnie, że władze Ukrainy współpracują z Polską, Rumunią i Słowacją, by ułatwić transport jej towarów.

