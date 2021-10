Dosadnie o Polskim Ładzie. "Walka klas", "plan pięcioletni"

Zamiast najpierw tworzyć, zaczniemy od dzielenia. Dostarczymy pieniądze dla osób o niższych dochodach, co wpłynie na wzrost gospodarczy. I owszem: wzrośnie PKB, ale jaka będzie jego struktura? Czy będzie tworzyć wartość w dłuższym okresie? - mówił o Polskim Ładzie Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawców RP, były minister finansów podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"Zaczynamy od dzielenia"

O tym, jak skomplikowane będzie wdrożenie proponowanych w Polskim Ładzie podatkowych rozwiązań w sposób przejrzysty, uczciwy świadczy też, iż w sposób bezprecedensowy zaprotestowały biura rachunkowe: oświadczyły, że nie chcą już być informowane o zmianach podatkowych przez Twittera (mowa tu o liście-proteście Krajowej Izby Biur Rachunkowych, dotyczącym fatalnej praktyki wprowadzania przepisów podatkowych).A jak przebiegały konsultacje konkretnych rozwiązań Polskiego Ładu?- O negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego w zasadzie trudno mówić… Odbyło się jedno spotkanie z panem premierem Morawieckim w obecności pana premiera Gowina - i jeszcze jedno później. I to wszystko! - mówi były minister finansów. Dominowała ogólna, mocna krytyka ze strony pracodawców i pewien… sceptycyzm związków zawodowych.Gość Kongresu zarzuca też rządowi, że ten stosuje propagandowe uniki, nie nazywając podatków podatkami. O co chodzi? Konkrety w zarejestrowanej rozmowie.A może organizacje przedsiębiorców mają w ogóle coś przeciwko, by szerokie rzesze Polaków się - z pomocą państwa – bogaciły? Przecież Polski Ład to w konsekwencji większy popyt i konsumpcja, a więc szansa też dla biznesu…- Tak, to jest popytowy ład, a nie reformy podażowe. Co interesujące: Krajowy Plan Odbudowy konstruowano w tym samym czasie, co Polski Ład. I ma on charakter podażowy – zgodnie zresztą z wytycznymi Komisji Europejskiej. Potem przygotowano czteroletni plan finansowy, związany z warunkami konwergencji – on z kolei poruszał „aspekty fiskalne” – przypomina wiceprezydent Pracodawców RP.A potem powstał Polski Ład, czyli strategia popytowa, która ma niby napędzać gospodarkę poprzez popyt - kontynuuje Wojciechowski - czyli zamiast najpierw tworzyć, zaczniemy od dzielenia, dostarczymy pieniądze dla osób o niższych dochodach, co wpłynie na wzrost gospodarczy (ten efekt jest szacowany na 0,7 proc. PKB).- I owszem, wzrośnie PKB – tylko jak będzie jego struktura? Czy ona będzie zdrowa, czy będzie tworzyć wartość w dłuższym okresie? Czy zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców na inwestycje tak nadal przecież niskie? No - nie… - akcentuje.Jest zdania, że jeśli porównać z sobą KPO, wspomniany już plan finansowy, Polski Ład i i budżet państwa na 2022 rok, to się okaże, że te dokumenty - powstające niemal w jednym okresie - nie są ze sobą spójne. A co do szczegółów: mamy do czynienia np. z sytuacją, że tzw. podatek przychodowy nie był uwzględniony w projekcie budżetu procedowanego w parlamencie.Ów brak spójności, chaos stwarza duży kłopot dla firm przy tworzeniu planów biznesowych. Bo jak z chaosu, z częstych zmian czerpać pewniki warunków, w których będzie się gospodarować nie tylko w kilku- czy kilkunastomiesięcznym horyzoncie?