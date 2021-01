Doskonałe perspektywy polskiej waluty. „Czarny koń światowych instytucji finansowych”

W 2020 roku złoty stracił na wartości w relacji do większości głównych walut świata. Bardzo mocno przyłożył się do tego Narodowy Bank Polski, który pod koniec grudnia interwencjami na rynku walutowym podbił o ok. 4 proc. kursy dolara, franka czy euro. Zdaniem głównych instytucji walutowych świata, złoty z nawiązką odrobi straty, a wręcz ma być najsilniejszą walutą 2021 r. - komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

W ostatnim roku kursy CHF/PLN i EUR/PLN podniosły się o mniej więcej 7 proc.

Z kolei dolar amerykański jest o ok. 2 proc. tańszy niż przed rokiem.

Szczególnie wyróżnia się natomiast korona szwedzka, która w relacji do złotego kosztuje obecnie ok. 12 proc. więcej niż w styczniu 2020 r. i jest zarazem najdroższa od 2017 r.

Złoty wśród walutowych gwiazd

Umocnienia jeszcze nie teraz