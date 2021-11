Dostępny jak nigdy wcześniej. Europejski Kongres Gospodarczy w ocenie uczestników

100 debat z udziałem 500 prelegentów, blisko 9 tys. zarejestrowanych uczestników, w tym 5,7 tys. biorących udział stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a także 290 tys. odtworzeń sesji tematycznych online w czasie rzeczywistymi, 350 tys. odtworzeń retransmisji i ponad 30 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenia - to dane podsumowujące 13. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress - EEC) oraz 6. European Tech and Start-up Days.

Ponad 30 tys. publikacji w związku z EKG 2021

Dla panelistów najważniejsze są natomiast: czas na prowadzenie dyskusji, profesjonalna moderacja oraz wiedza pozyskana w trakcie Kongresu.Czynniki w największym stopniu wpływające na satysfakcję z uczestnictwa w European Tech and Start-Up Days to jakość wystąpień zaproszonych ekspertów, możliwość zapoznania się z nowymi trendami i innowacjami oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.Doceniono również przestrzeń Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprez w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami (przed i w trakcie wydarzeń), komfort sal konferencyjnych, internetowy system rejestracji oraz informacje przesyłane przez organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczestnicy wysoko ocenili także środki bezpieczeństwa zastosowane w związku z pandemią COVID-19.W trakcie XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowymw Katowicach odbyło się łącznie ponad 100 debat i dyskusji z udziałem 500. prelegentów.XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach i 6. European Tech an Start-up Days za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało około 400. dziennikarzy reprezentujących prawie 150 redakcji.W 2021 r. w polskich mediach powstało ponad 30 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenie. Ekwiwalent reklamowy, czyli szacunkowa kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, wyniosła blisko 41 mln zł.XIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. European Tech and Start-up Days organizowane w szczególnych okolicznościach, odbyły się zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Współgospodarzem European Tech and Start-up Days było Miasto Katowice.