Dotychczasowy prezes Lotosu Paweł Majewski nowym prezesem PGNiG (aktualizacja)

Dotychczasowy prezes Grupy Lotos Paweł Majewski został we wtorek powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG na prezesa zarządu - poinformowała we wtorek spółka. Stanowisko obejmie 12 listopada.

Majewski dotychczas był prezesem Grupy Lotos. Zajmował to stanowisko od 3 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza PGNiG powołała go na prezesa kadencji, kończącej się 10 stycznia 2023 r. Poprzedni prezes PGNiG, Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z dniem 22 października 2020 r. 28 października Rada Nadzorcza PGNiG powierzyła pełnienie obowiązków prezesa wiceprezesowi Jarosławowi Wróblowi.

Przed objęciem funkcji w Lotosie Majewski zasiadał na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT (obecnie ORLEN Aviation), a także w PGNiG Termika - spółce z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pełnił również funkcję członka zarządu w DO & CO Poland, wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service. Był też członkiem rad nadzorczych, m. in. Jelcza i ZEM Łabędy.

PGNiG jest spółką giełdową, notowaną na GPW od września 2005 r. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także - poprzez spółki zależne - magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. 71,88 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, pozostałe 28,12 proc. do innych akcjonariuszy. Kapitalizacja spółki według kursu akcji z wtorku to prawie 28 mld zł.