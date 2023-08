Szwajcarska Rada Federalna zamierza zaostrzyć przepisy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i ustanowić federalny rejestr rzeczywistych beneficjentów spółek zarejestrowanych w tym kraju. Dotyczyć to będzie także prawników i notariuszy.

Szwajcaria zamierza przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy w obrocie gospodarczym.

Nie może dopuścić do utraty miana ważnego centrum finansowo-biznesowego.

Wprowadzony ma zostać federalny rejestr prawdziwych beneficjentów spółek akcyjnych.

Rada Federalna Szwajcarii, czyli szwajcarski rząd, skierowała do konsultacji przepisy dotyczące powstania rejestru spółek, w którym uwidoczniony będzie akcjonariat i wskazani zostaną tak zwani beneficjenci rzeczywiści. Są to osoby lub podmioty posiadające co najmniej 25 procent kapitału lub głosów na walnym zgromadzeniu danej spółki.

Szwajcaria zamierza stworzyć rejestr beneficjentów spółek akcyjnych

Dostęp do tych danych ma być ustawowo ograniczony do organów finansowych oraz policji i innych tajnych służb, które prowadzą dochodzenie w konkretnych sprawach. Nowe przepisy mają dotyczyć ponad 550 tysięcy podmiotów prawnych w tym małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i fundacji. Za brak aktualizacji danych grozić mają sankcje finansowe.

Kolejnym projektem, który wydaje się dużo bardziej kontrowersyjny, jest wprowadzenie tak zwanego obowiązku staranności wobec prawników, doradców podatkowych oraz notariuszy. Przy zakładaniu spółek, przeprowadzaniu transakcji na rynku nieruchomości lub odpłatnym zbywaniu udziałów konieczne ma być ustalenie faktycznego podmiotu, który wykłada pieniądze.

Przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych i finansowych w razie postępowania wyjaśniającego, będą musieli udokumentować swoją aktywność w tym zakresie ustalenia źródeł pochodzenia pieniędzy.

Budzi to duże kontrowersje z racji możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej oraz konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z tak zwanymi działaniami przygotowującymi samą transakcję. Z drugiej strony wystarczy osobiste wyrażenie woli kupna przez nabywcę oraz wskazanie banku, w którym są zdeponowane środki, aby procedura została uznana za dopełnioną.

Planowane jest także zaostrzenie przepisów dotyczących handlu złotem. Podmioty zajmujące się obrotem metalami szlachetnymi będą miały obniżony poziom przyjmowania płatności w gotówce z obecnie obowiązującego: 100 tysięcy franków do 15 tysięcy franków.

Za gotówkę będzie można kupić złoto o wartości do 15 tysięcy franków szwajcarskich

W przypadku nieruchomości obowiązek sprawdzenia pochodzenia pieniędzy dotyczyć ma wszystkich płatności gotówkowych, niezależnie od kwoty.

- Skuteczny system walki z przestępczością finansową jest niezbędny do zagwarantowania dobrej reputacji i sukcesu szwajcarskiego centrum finansowo-gospodarczego - powiedziała po posiedzeniu rządu minister finansów Karin Keller-Sutter.

Wszystkie przygotowane przez rząd rozwiązania prawne spełniają międzynarodowe standardy i zalecenia wydane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) , której Szwajcaria jest członkiem.

Wydaje się jednak, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy dla zachowania twarzy wprowadza się przepisy, które tak naprawdę niewiele zmienią i w minimalnym stopniu wpłyną na ograniczenie prania brudnych pieniędzy.

Szwajcaria spełnia zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Jeśli bowiem potencjalny beneficjent zmniejszy swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce z 25 do 23 procent w rejestrze faktycznych korzyści nie będzie dostępny. Już dziś kupno nieruchomości odbywa się w większości kantonów wyłącznie bezgotówkowo. W przypadku handlu złotem transakcje będą się odbywać z wykorzystaniem pośredników.

Osoba, która będzie miała przykładowo milion franków, zgłosi się do szwajcarskiej firmy handlującej metalami szlachetnymi, która wyśle paczkę z około 16 kilogramami złota do Bejrutu lub Dubaju. Tam płatność zostanie dokonana gotówką, a na konto szwajcarskiej firmy trafią środki w formie przelewu. Złoto zaś trafi do obiorcy, który legalnie będzie mógł je odsprzedać.

Jak można stwierdzić, Szwajcaria zawsze dba o zachowanie twarzy i odsuwa od siebie wszelkie zarzuty dotyczące nie do końca przejrzystego funkcjonowania rynków finansowych, handlu dziełami sztuki czy metalami szlachetnymi. Jednak zawsze można znaleźć rozwiązanie, które jest korzystne dla uczestników transakcji.

