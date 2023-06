Dr Irena Eris w ekspresowym tempie pędzi na giełdę w Warszawie

Nie minęła nawet doba od wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na publiczną emisję akcji spółki kosmetycznej Dr Irena Eris, a już można w biurach maklerskich składać zlecenia na kupno akcji. Pierwsze notowanie ma zostać wyznaczone na 19 lipca 2023 roku.

Firma kosmetyczna Dr Irena Eris chce w pełni wykorzystać bardzo dobrą sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie i jak najszybciej przeprowadzić publiczną emisję akcji. Przypomina to trochę tak zwane okienko pogodowe, na które czekają himalaiści przed ostatecznym atakiem na szczyt ośmiotysięcznika.

Pierwsze notowanie spółki Dr Irena Eris na giełdzie jeszcze w lipcu

Ledwie wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmodyfikowany prospekt emisyjny spółki, a już dziś w biurach maklerskich inwestorzy indywidualni mogą składać zlecenia na zakup akcji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem potrwają one do 27 czerwca do godziny 11.59.

W tym czasie trwać będzie proces budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych krajowych i zagranicznych. 27 czerwca opublikowana będzie informacja o ostatecznej cenie za jedną akcję, a na 5 lipca wyznaczono przydział akcji. Według optymistycznego scenariusza pierwsze notowanie akcji oraz praw do akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się około 20 lipca.

Przy tak małej ofercie można się spodziewać bardzo dużej redukcji zapisów

W ramach oferty zaoferowanych zostanie łącznie 12,5 miliona akcji, z czego 11 milionów stanowić będą akcje nowej emisji, a 1,5 miliona akcji sprzedanych zostanie przez dotychczasowych akcjonariuszy - Fundację Rodziny Ireny Eris. Cena maksymalna wynosi 12,8 złotych za jedną akcję, co oznacza, że cały pakiet został wyceniony na 160 milionów złotych.

Zgodnie z zapisem zawartym w prospekcie emisyjnym z całej oferowanej puli inwestorzy indywidualni otrzymają maksymalnie 10 procent akcji, a inwestorzy instytucjonalni 90 procent akcji. Analitycy są zgodni, że przy tak małej ilości akcji redukcje będą bardzo wysokie.

Dla potencjalnych przyszłych akcjonariusze ważna jest deklaracja władz spółki, które zapewniają, że przyjęta polityka dywidendowa zakłada przeznaczanie na dywidendę od 40 do 70 procent skonsolidowanego zysku netto z zastrzeżeniem, że brana będzie także pod uwagę bieżąca sytuacja płynnościowa spółki i poziom zadłużenia.

