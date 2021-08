Dramat na granicy. Białorusini biorą 15 tys. euro za uchodźcę

Na granicach Białorusi z krajami Unii Europejskiej widać potok uchodźców z Iraku i Afganistanu. Białoruskie służby wręcz pomagają potencjalnym migrantom w ich marszu na Zachód. Bo to swoista broń przeciw sąsiadom. Faktem też pozostaje, że władze Białorusi zarabiają na „eksporcie” uchodźców, których masowo wypuszczają w kierunku granic z Litwą, Łotwą czy Polską.

Z Bagdadu do Mińska

Litwinom zabrakło drutu

O mechanizmie tego procederu mówi jeden ze współpracowników białoruskiej prezydent elekt - Svitlany Cichanuoskiej - Aleś Alachnovic: Uchodźcy to świadoma chęć stworzenie problemów poszczególnym krajom Unii Europejskiej. To też próba zajęcia Białorusinów zupełnie nowymi (w wymiarze medialnym) problemami niźli kłopoty wewnętrzne. Zarobku finansowego z tego reżim zbyt wielkiego nie ma. Każdy emigrant (jak nieoficjalnie się mówi) płaci maksymalnie 15 tysięcy euro. W cenie jest przelot białoruskimi liniami lotniczymi do Mińska z Bagdadu. Potem hotel w Mińsku na doczekanie właściwego momentu na przekroczenie granicy, na koniec transport na granicę i (przy absolutnej bierności strażników granicznych)... wio do Unii. Obecnie granicę z Litwą (bo to był do niedawna główny kanał) próbowało przekroczyć około 4000 uchodźców. Jeśli przemnożymy te dwie liczby to wynika, że ktoś otrzymał 60 milionów euro. Od tego jednak należy odliczyć wszelkie koszty. Pewnie zostanie z połowa tej kwoty. W skali budżetu państwa suma niewielka. Akurat natomiast na zarobek dla iluś pośredników i organizatorów całego procederu.Obecnie kryzys graniczny przybiera coraz większe rozmiary w Polsce czy na Łotwie. Początek był jednak na Litwie. Mówi o tym komentator polityczny gazety Lietuvos Rytas, Vytautas Bruveris:O tym, że jest to proceder zorganizowany świadczą nasze ustalenia adresów internetowych zamkniętych grup na Facebooku. Tam umawiają się pośrednicy - organizatorzy „techniczni” całego procederu. Dotyczy to nie tylko strony białoruskiej. Także po stronie litewskiej organizują się ekipy gotowe nielegalnie transportować uchodźców do Niemiec. Na samej granicy trwa zaś istny wyścig - gdzie w danym momencie nie ma strażników litewskich, tam kierowani są przez służby białoruskie, uchodźcy. Dochodzi nawet (co udowadniają zainstalowane kamery) do naruszeń granicy litewskiej przez białoruskich funkcjonariuszy. Obecnie jak się szacuje „zieloną” granicę litewską przekroczyło około 4000 osób - uchodźców. Zostali osadzeni w ośrodkach zamkniętych. Parlament litewski wprowadził zaś w trybie ekspresowym ustawy pozwalające błyskawicznie decydować o przyznaniu bądź nie, azylu politycznego. Ci, którzy takiego dokumentu nie dostaną, winni być deportowani. Tyle, że nie wiadomo, gdzie. Bo Białoruś raczej na pewno tych ludzi nie przyjmie. Pewnie więc prędzej czy później i tak trzeba będzie "ulegalnić" ich pobyt w Unii Europejskiej.Media litewskie krytykują rząd, że nie przewidziano takiej sytuacji, chociaż Łukaszenka już kilka razy groził, że dopuści się takich kroków. Obecnie więc trwają naciski Wilna na Brukselę, by organy Unii jakoś pomogły w likwidacji problemu. Bruksela miałaby wpłynąć na władze w Bagdadzie, by te ograniczyły strumień „turystów” lecących z Iraku na Białoruś. Chyba te interwencje okazały się skuteczne bo uchodźców jest coraz mniej.Zapadła też w Wilnie decyzja, że na granicy z Białorusią należy ustawić szczelny płot, utrudniający nielegalne naruszenie granicy. Wyliczono, że będzie to kosztowało ponad 150 milionów euro. Władze litewskie liczą, że pieniądze na ten cel da Bruksela. Tymczasem jednak ustawia się tam tymczasowe zasieki z drutu kolczastego. Ale granica Litwy z Białorusią to ponad 600 kilometrów, a drutu starczyło na raptem niecałe 20 kilometrów. Z pomocą „humanitarną” w tej kwestii ruszyła więc ...Ukraina. Władze w Kijowie przekazały Litwinom kilkadziesiąt ton drutu.