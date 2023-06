Drawsko Pomorskie: Na terenie poligonu powstała baza tymczasowa dla 2400 żołnierzy

Na terenie poligonu drawskiego w Konotopie powstała baza tymczasowa, w której jednocześnie może stacjonować 2400 żołnierzy sił sojuszniczych. W czwartek na zakończenie inwestycji symboliczną wstęgę przecięli przedstawiciele polskiej i amerykańskiej strony zaangażowanej w realizację projektu.

Baza tymczasowa w Konotopie, na terenie Centrum Szkolenia Bojowego (CSB) w Drawsku Pomorskim, została zrealizowana w ramach umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej z dnia 15 sierpnia 2020 r., ratyfikowanej w listopadzie 2020 r. Umowa wprowadziła katalog projektów, które Polska zobowiązała się zrealizować, by wspierać obecność Wojsk Amerykańskich na terytorium Polski. Jednym z nich była właśnie budowa bazy tymczasowej.

W czwartek inwestycja oficjalnie została zakończona, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej gen. bryg. Dariusz Mendrala oraz dyrektor ds. planowania i strategii Dowództwa Wojsk Amerykańskich w Europie gen. dyw. Daniel Lasica.

Jak zaznaczył gen. bryg. Mendrala w rozmowie z dziennikarzami, wspólnie ze stroną amerykańską zostały wybrane projekty o priorytetowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski, w tym m.in. te dotyczące powstałej bazy tymczasowej na terenie drawskiego poligonu, gdzie stacjonować może jednocześnie 2400 żołnierzy ze sprzętem, w tym ciężkim, oraz przygotowywanej drugiej bazy na 1200 żołnierzy. Ta także mieścić się będzie na terenie CSB. Prace przygotowawcze "są mocno zaawansowane".

"Obozowiska tymczasowe będą wspierać obecność wojsk amerykańskich w przypadku konieczności szybkiego zwiększenia ich obecności na terytorium Polski" - zaznaczył gen. bryg. Mendrala.

Otwierany w czwartek obiekt, gotowy na przyjęcie żołnierzy, zrealizowała firma Budimex z polskich funduszy przy udziale strony amerykańskiej w oparciu o projekty przygotowane przez stronę amerykańską. Inwestycja polegała w szczególności na wykonaniu utwardzonego terenu z zastosowaniem podłoża żwirowego oraz kruszyw mineralnych, betonowych nawierzchni, dróg oraz infrastruktury uzupełniającej w postaci instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia.

Obecnie w obozowisku nie ma wojsk amerykańskich, co nie znaczy, jak wskazał gen. bryg. Mendrala, że nie będzie wykorzystywane. "To miejsce jest gotowe do prowadzenia ćwiczeń, szkoleń, w każdej chwili może być użyte. To już będzie zależało od planów obu stron sił sojuszniczych" - zaznaczył generał.

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej ze stroną amerykańską przewiduje, jak przekazał gen. bryg. Mendrala, 114 projektów w 11 lokalizacjach, które są "rozsiane na terytorium całej Polski". "To są bardzo ważne miejsca z punktu widzenia obronności państwa. Najważniejsze inwestycje, które już trwają dotyczą m.in. bazy w Powidzu, lotniska we Wrocławiu, miejsca do stacjonowania brygadowej grupy wojennej we Wrocławiu. Obecnie mamy rozpoczętych 47 projektów. Kolejne dwa będą wprowadzane do realizacji w 2024 r." - przekazał pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej.

Oddane do użytku miejsce stacjonowania wojsk zabezpieczy tymczasowe rozmieszczenie wojsk sojuszniczych na potrzeby szkolenia poligonowego oraz będzie używane rotacyjnie dla przyjęcia, pobytu i dalszego przemieszczenia sił lądowych. Ponadto w istotny sposób przyczyni się do rozwoju własnej i zbiorowej zdolności do obrony przed atakami zbrojnymi oraz odstraszania, odpowiedzi zbrojnej oraz obrony przed potencjalnym agresorem.

