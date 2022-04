Drobni akcjonariusze Energii walczą o swoje. Grożą strajkiem

Wkrótce odbędą się pierwsze rozprawy sądowe w sporze o wycofanie Energi z giełdy. Tymczasem pojawiają się nowe przepisy, których nie było w momencie rozpoczęcia sporu, a wraz z nimi - obawy, że wpłyną one niekorzystnie na sytuację mniejszościowych akcjonariuszy Energi.

Wycena akcji przy przymusowym wykupie z giełdy

Przymusowy wykup akcji w Kodeksie spółek handlowych

Przepis "na pierwszy rzut oka bardzo korzystny dla drobnych akcjonariuszy"

- Według opinii mojej kancelarii prawnej nowe przepisy, zawarte w ustawie zmieniającej ustawę o ofercie publicznej i w ustawie zmieniającej Kodeks Spółek Handlowych, wpłyną bardzo niekorzystnie na sytuację drobnych inwestorów Energi - mówi Jan Trzciński.Trzciński wskazuje, że jeden z nowych przepisów ustawy zmieniającej ustawę o ofercie publicznej, która z poprawkami Senatu – ale już tylko formalnymi, a nie merytorycznymi – wróciła do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówi, że jeżeli wolumen obrotu akcjami spółki publicznej przez 6 miesięcy przed wezwaniem do sprzedaży stanowił ponad 1 proc. wszystkich akcji spółki, to ceną skupu będzie średni kurs z ostatnich 3 lub 6 miesięcy notowań.- Mamy interpretację prawną, że ten przepis mógłby zostać zastosowany także w przypadku przymusowego wykupu akcji, a więc także w przypadku takiego wykupu akcji Energi przez Orlen, a to przepis dla nas bardzo niekorzystny. Obrót akcjami Energi jest niewielki, wręcz szczątkowy, ale jednak powyżej progu 1 proc... - mówi Jan Trzciński.Sejmowa Komisja Finansów Publicznych ma się zająć ww. ustawą podczas posiedzenia zaplanowanego na 6 kwietnia 2022.- Pojawia się pytanie: dlaczego akurat ten próg określono na poziomie 1 proc.? Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz nasza grupa uważamy, że powinien on mieć wartość przynajmniej 10 proc. Trudno, racjonalnie myśląc, przyjąć, że przy takim obrocie „niewidzialna ręka rynku” określi właściwą cenę odpowiadającą realnej wartości przedsiębiorstwa... Przy tak małym obrocie nawet jeden „grubszy” akcjonariusz, nie mówiąc już o akcjonariuszu dominującym, może z tą ceną zrobić wszystko. Zbić ją lub też wywindować - argumentuje Jan Trzciński.Prezes fundacji "To co najważniejsze" wskazuje, że przy obrocie poniżej 1 proc. cenę ustalałby audytor i fundacja godzi się z tym - mimo że audytora wskazywałby nie sąd, nie akcjonariusze, lecz kupujący, ale twierdzi, iż ustalony limit 1 proc. nie tylko wskazuje niewłaściwy sposób wyceny, lecz go prawnie legitymizuje, co - jego zdaniem - wytrąca z ręki drobnym akcjonariuszom ważny argument w ewentualnej sprawie sądowej o dopłatę, „po odebraniu nam akcji”.Dr Marcin Śledzikowski uważa, że nowy projektowany przepis w ustawie o ofercie publicznej, mówiący, że w przypadku przymusowego wykupu o sposobie wyceny akcji będzie decydował poziom obrotów akcjami spółki w ciągu 6 miesięcy (poniżej 1 proc. akcji w obrocie wycena przez firmę audytorska, a powyżej 1 proc. na postawie notowań), nie zapobiegnie sporom.- Próg 1 proc. nie załatwi problemu wycen, bo nadal można wskazywać, że chociaż wycena jest zgodna z prawem, to pozostaje krzywdząca. Na przykład z uwagi na dużą dysproporcję w wartości między ceną z wezwania do przymusowej sprzedaży akcji a faktyczną wartością spółki, na przykład inaczej wycenioną - komentuje Marcin Śledzikowski.Mówi także, że jeśli PKN Orlen osiągnąłby 95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Energi po wejściu w życie nowych przepisów o przymusowym wykupie akcji (a te przepisy znajdują się w zmienianej ustawie o ofercie publicznej), to mógłby zastosować przymusowy wykup mniejszościowych akcjonariuszy z wykorzystaniem wspomnianych nowych przepisów, uzależniających sposób wyceny akcji od przekroczenia progu 1 proc. obrotów.- Przymusowy wykup akcji może być ogłoszony, mimo że toczą się procesy sądowe o unieważnienie bądź uchylenie uchwały walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu spółki z obrotu giełdowego - mówi Marcin Śledzikowski.- Oczywiście jest tak, że - zgodnie z ustawą o ofercie publicznej - do przymusowego wykupu akcji może dojść wówczas, gdy akcjonariusz dominujący osiągnie co najmniej 95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Orlen nadal nie ma tylu głosów na walnym Energi, ale zmieniają się przepisy KSH, które ostatecznie mogą być dla nas niekorzystne, bo Orlen może zyskać więcej swobody - mówi Jan Trzciński.Ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (KSH) oraz niektórych innych ustaw jeszcze w marcu 2022 roku została skierowana do podpisu prezydenta.Nowe przepisy KSH, na które wskazuje Jan Trzciński, mówią, że w przypadku grupy spółek 90-procentowy, a nawet mniejszy udział w kapitale zakładowym spółki zależnej będzie dawał spółce dominującej prawo do przymusowego wykupu akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego spółki zależnej.Jan Trzciński wskazuje, że to może być przypadek dotyczący mniejszościowych akcjonariuszy Energi, bo Orlen ma więcej niż 90 proc. w kapitale zakładowym tej spółki.- Według interpretacji naszej kancelarii prawnej, w nowych przepisach KSH o przymusowym wykupie jest błąd legislacyjny - brak jednego zaprzeczenia; czytając jednak te zapisy literalnie, obejmują one także spółki publiczne. Proszę sobie wyobrazić, że taki „błąd” pojawił się przypadkiem w tak ważnym kodeksie jak KSH i akurat także pasuje on do sytuacji PKN Orlen-Energa. Oczywiście na niekorzyść drobnych jej akcjonariuszy - komentuje Jan Trzciński.Zdaniem Marcina Śledzikowskiego nowe przepisy KSH o przymusowym wykupie będą miały zastosowanie tylko do spółek niepublicznych. Podobnie uważa także dr Tomasz Chilarski, radca prawny.- Moim zdaniem nowy przepis KSH art. 21 (11) stanowiący o możliwości przymusowego wykupu przez spółkę dominującą, mającą 90 proc. kapitału spółki zależnej, a w niektórych sytuacjach nawet 75 proc., akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego tejże spółki zależnej, będzie miał zastosowanie tylko do spółek niepublicznych, a ustawa o ofercie publicznej jako lex specialis będzie miała w przypadku przymusowego wykupu akcji pierwszeństwo w stosowaniu - mówi Marcin Śledzikowski. - Oznacza to, że gdyby Energa została zdjęta z giełdy, to PKN Orlen mógłby zastosować przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych Energi na podstawie nowych przepisów KSH. Ale do czasu, kiedy Energa będzie spółką publiczną, to przymusowy wykup jej akcjonariuszy mniejszościowych będzie możliwy, gdy PKN Orlen osiągnie poziom 95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Energi.Dr Tomasz Chilarski uważa, że nowy przepis KSH - art. 21 (11) - po wejściu w życie nie będzie miał zastosowania do spółek publicznych.- Stosownie do art. 21 (16) par. 2 KSH, przepisów ustawy o spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek nie stosuje się do spółki publicznej. Wedle mojej interpretacji art. 21 (11) KSH wciąż jest przepisem o spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Z analizy uzasadnienia do projektu rządowego wprowadzenia tych przepisów odczytuję, że taka też była intencja ustawodawcy - wskazuje Tomasz Chilarski. - Uważam zatem, że tak długo, jak Energa będzie spółką publiczną, to PKN Orlen nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia z art. 21 (11) KSH dotyczącego przymusowego wykupu przez spółkę dominującą akcji od akcjonariuszy spółki zależnej.Jan Trzciński zwraca jeszcze uwagę, że w ustawie o ofercie publicznej pojawia się zapis na pierwszy rzut oka bardzo korzystny dla drobnych akcjonariuszy. Mówi on, jak wyjaśnia Jan Trzciński, że jeżeli po wykupie przymusowym jakikolwiek akcjonariusz wygra z wzywającym proces o dopłatę „do odebranych w tym wykupie swoich akcji”, to dopłatę taką otrzymają także wszyscy inni akcjonariusze biorący udział w tym wykupie.- My uważamy, podchodząc zdroworozsądkowo, że przepis ten rozwiązuje dla kupującego prawie definitywnie problem jakichkolwiek żądań dopłat drobnych akcjonariuszy. Po pierwsze: wykupujący nigdy nie dopuści do uprawomocnienia się ewentualnego wyroku (...), po prostu porozumie się ze skarżącym, tak aby nie płacić pozostałym - komentuje Jan Trzciński.Po drugie: jak stwierdza Jan Trzciński, koszty procesu przeciwko dużym podmiotom są wysokie i tylko zjednoczonych w dużą grupę drobnych akcjonariuszy stać na nie, a po wprowadzeniu wskazywanego zapisu - jego zdaniem - nikt z drobnych akcjonariuszy nie będzie się kwapił, aby występować do sądu o dopłatę czy też zrzeszać się w grupy, „ponieważ będzie liczył naiwnie na innych - po co ma ryzykować i ponosić ogromne koszty, jeśli zrobi to za niego ktoś inny”.- Thomas Jefferson powiedział, że „jeżeli niesprawiedliwość staje się prawem, opór jest obowiązkiem”. Zastanawiamy się nad ogłoszeniem strajku konsumenckiego. Poprosilibyśmy wszelkich drobnych inwestorów o niedokonywanie żadnych transakcji na spółce Energa na GPW - informuje Jan Trzciński.Jego zdaniem na wprowadzanych zmianach prawnych stracą nie tylko drobni akcjonariusze Energi, lecz mogą dotknąć one także akcjonariuszy innych spółek notowanych na GPW.Nadzwyczajne walne zgromadzenie Energi jesienią 2020 roku podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Wtedy już większościowym akcjonariuszem spółki był PKN Orlen, który przejął nad nią kontrolę w kwietniu 2020.Płocki koncern, przed wspomnianym walnym zgromadzeniem, ogłosił tzw. wezwanie delistujące do sprzedaży akcji Energi, ale nie skupił wszystkich akcji spółki. Dwie grupy mniejszościowych akcjonariuszy Energi zaskarżyły uchwałę o wycofaniu Energi z giełdy - spółka nadal pozostaje na parkiecie .PKN Orlen, według danych dostępnych na stronie Energi, ma niespełna 91 proc. akcji Energi, reprezentujących nieco ponad 93 proc. głosów na walnym zgromadzeniu teh firmy.