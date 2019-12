Droga odsuwająca ruch aut od bramy b. KL Birkenau – wkrótce przejezdna

Najdalej w ciągu dwóch tygodni przejezdna będzie droga odsuwająca ruch samochodów od zabytkowej bramy głównej byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau – zapewnił we wtorek wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek.

"Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 10 grudnia. Aktualnie kładziony jest już asfalt. Mam nadzieję, że wkrótce się to zakończy. Nawet jeśli wystąpi jakiś niewielki poślizg, to chcielibyśmy w przyszłym tygodniu lub na początku następnego zgłosić drogę do obioru, aby była przejezdna" - powiedział Smolarek.

Wójt dodał, że pozostałe prace, jak budowa chodnika, ścieżki rowerowej i obsadzenie terenu zielenią, zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Samorządowcy z gminy Oświęcim zmagają się z czasem. Wkrótce ma się bowiem rozpocząć montaż ogromnego namiotu, który obejmie bramę poobozową wraz z fragmentem istniejącej drogi. W nim 27 stycznia odbędą się główne uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.

Obecnie ruch kołowy przebiega wzdłuż wschodniego ogrodzenia byłego obozu, a szosa jest oddalona od niego zaledwie o kilkanaście metrów. W centralnej części znajduje się historyczna brama, uznawana za jeden z symboli miejsca pamięci Auschwitz. Tuż przy niej jest skrzyżowanie.

Droga odbarczająca odsuwa ulicę Ofiar Faszyzmu od poobozowego ogrodzenia. Rozpoczyna się w pobliżu południowo-wschodniego krańca byłego obozu i kończy nieopodal północno-wschodniego rogu miejsca pamięci. Od bramy będzie ją dzieliło w prostej linii ok. 150 m. Długość drogi wynosi ok. 1 km.

Prace budowlane trwają od jesieni ub.r. Droga miała zostać oddana do użytku najdalej z końcem listopada, ale - gdy prace już finiszowały - pojawiły się problemy z wykonawcą. Zniknął właściciel firmy, który został później odnaleziony za granicą. Prace jednak zatrzymano. Samorząd Oświęcimia rozwiązał umowę z wcześniejszym wykonawcą i wyszukał firmę, która kończy zadanie.

Perturbacje z dokończeniem budowy drogi odbiły się na kosztach. Inwestycja jest droższa o ok. 250 tys. zł, tymczasem koszt pierwotnie szacowany był na ponad 6 mln zł. Głównym inwestorem przy budowie jest gmina; 80 proc. funduszy pochodzi z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, a po 10 proc. przeznaczyły na ten cel gmina Oświęcim i tutejszy powiat.

Istniejąca dotychczas szosa stanie się drogą wewnętrzną Muzeum. Będą z niej korzystały jedynie samochody delegacji oraz pracownicy.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r., po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz.