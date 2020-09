Droga trudna, ale satysfakcjonująca. Przedsiębiorców portret własny

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przeprowadził największe w Polsce kompleksowe badanie polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z jego wyników płynie wniosek, że mimo trudności 80 proc. właścicieli firm i osób prowadzących działalność gospodarczą jest zadowolonych ze swojej drogi życiowej.

37 proc. badanych przyznało, że głównym powodem założenia firmy była chęć zrealizowania swojej pasji, 25 proc. przedsiębiorców nigdy nie chciała pracować na etacie i szukała pomysłu na własny biznes. Dla porównania dla 23 proc. biorących udział w badaniu o założeniu firmy zdecydował przymus ekonomiczny, a dla 10 proc. był to nakaz ze strony byłego pracodawcy.- Obserwując od lat zmiany zachodzące wśród polskich przedsiębiorców widzimy, że wraz ze zmianami pokoleniowymi zmieniają się również motywacje rozpoczynania własnego biznesu. Nie jest to już tylko chęć zarobienia dużych pieniędzy lub bycia wielkim przedsiębiorcą zatrudniającym setki pracowników - zaznaczyła prof. Dominika Maison, autorka badania i raportu.- Szczególnie wśród młodych ludzi tym co skłania ich do odejścia z bezpiecznej pracy na etacie i rozpoczęcie własnej działalności coraz częściej jest chęć samorealizacji i wolności oraz decydowania o własnym losie nawet kosztem czasami niższych zarobków czy niepewności i ryzyka związanego z prowadzeniem własnego, czasami małego i niszowego biznesu - podsumowała.